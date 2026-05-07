Tres agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron atacados a balazos por un par de sujetos armados en una zona de Zapopan este jueves 7 de mayo, lo cual provocó que los elementos de seguridad tuvieran que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información que se ha ido difundiendo con el paso de las horas, los tres agentes están adscritos a la Coordinación de Protocolo Alba de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas en la entidad, destacando que se encontraban investigando un caso en particular.

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¿Cómo fue el ataque contra los agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan?

Información dada a conocer por medios locales de Jalisco, señalan que los elementos de la Fiscalía fueron atacados alrededor de las 13:00 horas de este viernes 7 de mayo, esto cuando regresaban de hacer labores de campo por el caso de una mujer desaparecida en dicho municipio.

Se dio a conocer que la agresión ocurrió metros antes de la incorporación a la carretera con dirección a Tepec. Fue en ese momento que un vehículo color negro les cerró el paso y tras unos segundos, comenzaron a disparar en contra de los agentes de seguridad.

Difunden video de agresión contra agentes de la Fiscalía de Jalisco

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzó a difundir el video del momento exacto en el que se llevó a cabo el ataque en contra de los agentes, los cuales no pudieron hacer nada ante la agresión.

¿Cuál es el estado de salud de los agentes de Jalisco?

Vale la pena mencionar que hasta el momento, se reporta que el estado de salud de estos agentes es regular, esto derivado de las lesiones generadas por los disparos en su contra en la zona de La Venta del Astillero.

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