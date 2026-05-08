Jalisco ya tiene un nuevo rincón turístico en una de las playas más codiciadas del Pacífico mexicano

Mismaloya, una de las playas más emblemáticas de Jalisco, cuenta oficialmente con una renovada infraestructura náutica. El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, realizó la entrega del nuevo muelle de Mismaloya, un proyecto que mejora la imagen urbana de la región y garantiza un acceso público digno a esta joya natural del Pacífico mexicano.

La obra fue diseñada para combinar funcionalidad con el paisaje natural, ofreciendo a los habitantes de Puerto Vallarta y a los visitantes nacionales y extranjeros un espacio moderno para el disfrute del mar. Según las autoridades, este proyecto es una pieza clave para fortalecer la economía local y la conectividad en la zona costera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Inversión y detalles técnicos del muelle de Mismaloya en Jalisco

Para la renovación integral de este espacio se destinó una inversión de 82.2 millones de pesos. La infraestructura fue planificada para atender diversas necesidades de transporte y recreación:

Capacidad operativa: El muelle tiene la posibilidad de albergar hasta tres embarcaciones de manera simultánea.

El muelle tiene la posibilidad de albergar hasta tres embarcaciones de manera simultánea. Parque lineal: Se construyó un andador peatonal y parque lineal de 350 metros de longitud, ideal para caminatas con vista directa al mar.

Se construyó un andador peatonal y parque lineal de 350 metros de longitud, ideal para caminatas con vista directa al mar. Imagen urbana: Autoridades de Puerto Vallarta confirmaron que se añadirán detalles artísticos para enriquecer estéticamente el sitio y consolidarlo como un punto de referencia fotográfico.

Escala náutica: Conectividad marítima en Puerto Vallarta

El gobernador Lemus Navarro destacó que esta entrega forma parte de una estrategia integral denominada “escala náutica”. El objetivo es permitir que tanto residentes como turistas puedan desplazarse de manera eficiente por vía marítima entre los puntos más importantes de la costa jalisciense.

Con el nuevo muelle, se facilita la ruta que conecta la Playa de los Muertos con puntos estratégicos como Mismaloya, Boca de Tomatlán y Las Ánimas. “Es la continuación de la lógica de la escala náutica que hemos prometido; que la gente pueda desplazarse vía marítima”, señaló el mandatario estatal durante la inauguración.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.