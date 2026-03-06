Costco prepara su nueva sede en Nuevo León con gasolinera y será la más grande de Latinoamérica

La construcción del nuevo Costco en Escobedo, Nuevo León, avanza a buen ritmo y ya se perfila como el proyecto más ambicioso de la cadena en la región.

Con más del 70 por ciento de avance en las obras, esta futura sucursal no solo será la más grande de México, sino de toda América Latina, y promete convertirse en un referente comercial para el norte del Área Metropolitana de Monterrey. A su vez, esta apertura se suma a la que está prevista para Querétaro, en donde también hay gran expectativa.

Los detalles del nuevo Costco en Escobedo

El desarrollo se ubica sobre Avenida Sendero, a la altura de Privadas de Anáhuac, una zona que en los últimos años ha visto crecer diversos proyectos residenciales, logísticos y de servicios. Recientemente, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, junto con Eduardo Rueda, representante de Costco México, realizó una visita de supervisión para confirmar que los trabajos siguen el calendario previsto.

¿Qué hace especial a este Costco? Sus dimensiones y servicios integrados. Para que te hagas una idea más clara, estas son las cifras clave del proyecto:



Terreno total: 7 hectáreas

7 hectáreas Superficie de tienda: 20,000 metros cuadrados

20,000 metros cuadrados Estacionamiento: 35,000 metros cuadrados

35,000 metros cuadrados Gasolinera: 1 hectárea dedicada exclusivamente a este servicio

1 hectárea dedicada exclusivamente a este servicio Inversión estimada: 100 millones de dólares

100 millones de dólares Generación de empleos: alrededor de 2,000 puestos directos e indirectos

La inclusión de una gasolinera de gran formato dentro del predio es uno de los elementos que distinguen a esta sucursal, ya que permitirá a los socios realizar múltiples gestiones en una sola visita: compras, abastecimiento de combustible y acceso a servicios adicionales.

Cuándo será la apertura del nuevo Costco en Escobedo

En cuanto a la fecha de apertura, los planes indican que la construcción concluirá en mayo de 2026, por lo que la inauguración se espera para mediados de ese mismo año. Aunque Costco aún no ha confirmado un día exacto, el ritmo de avance de la obra sugiere que el cronograma se mantiene sin contratiempos.

Durante el recorrido por la obra, el alcalde Andrés Mijes destacó el impacto positivo que tendrá este proyecto para el municipio. "Lo que representa para el municipio es seguir promoviendo la inversión y generar prosperidad para nuestra gente", señaló. También agregó que esta llegada ayuda a que Escobedo se consolide "no solo como referente industrial, sino también comercial".

Para los residentes de la zona, este Costco significará mayor oferta de productos y servicios, además de una opción de empleo cercana. La cadena, conocida por su modelo de membresía y venta al mayoreo, mantiene su formato característico, pero adaptado a la escala que requiere ser la sucursal más grande de la región.

Mientras se definen los últimos detalles de apertura, la recomendación para quienes estén interesados en ser socios es mantenerse atentos a los canales oficiales de Costco México, donde se anunciarán las fechas exactas y los beneficios de inauguración. Por ahora, la obra sigue transformando el paisaje de Escobedo y preparando el terreno para lo que será un nuevo punto de encuentro comercial en el noreste del país.