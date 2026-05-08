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Madres buscadoras sin nada que celebrar; viven en incertidumbre por desapariciones

Como miles de madres buscadoras, doña Angélica pasó de celebrar con su hijo a dedicarse a buscarlo

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Por: Omar Gutiérrez

Este 10 de mayo no habrá nada que celebrar para Angélica Ríos, pues su hijo, Juan José Velázquez, desapareció el pasado mes de septiembre.

Como miles de madres buscadoras, doña Angélica tuvo que descuidar su negocio para emprender la búsqueda de Juan José, con el apoyo de su hermana. Durante su búsqueda, ha encontrado restos humanos, pero ninguna señal de su hijo.

En un año, doña Angélica pasó de la alegría de celebrar el Día de las Madres junto a su hijo a la desolación que viven miles de madres buscadoras en todo el país.

Conoce más información en Azteca Noticias.