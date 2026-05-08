En el Portal del Empleo se publicó la vacante como auxiliar de cotizaciones donde ofrecen un sueldo de 33 mil 150 pesos mensuales, el trabajo es remoto, con prestaciones de ley y el contrato es por tiempo determinado y si estás interesado, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la vacante

Para poder aplicar al puesto es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura en contabilidad

Experiencia de 2 a 3 años como auxiliar de cotizaciones

Conocimiento en ventas industriales, compras, cotizaciones o distribución

Entre las habilidades y competencias se encuentran: orientación a resultados, comunicación, análisis y solución de problemas, motivación, proactividad y pensamiento crítico.

El horario a laborar es de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00 horas.

¿Cómo aplicar al trabajo?

De acuerdo con la información, para aplicar es necesario ingresar al siguiente enlace donde te pedirán algunos datos para comenzar con el proceso de reclutamiento que dura una semana.

Esta no es la única vacante que está disponible, así que si estás interesado en trabajar en otra área, en el Portal del Empleo puedes consultar todos los puestos de trabajo que están disponibles.

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