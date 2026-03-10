El nuevo Costco Escobedo abre vacantes: Últimos días para aplicar a los puestos disponibles de trabajo

Si estás buscando oportunidad laboral en la zona metropolitana de Monterrey, la ventana para ingresar a la nueva sucursal de Costco en Escobedo está por cerrarse. La tienda, ubicada cerca de la zona de Sendero, ya está calentando motores para su inauguración y necesita personal urgente.

El Gobierno Municipal de Escobedo apoyó la gestión para que el reclutamiento se haga de manera ordenada y presencial, evitando filas innecesarias fuera del establecimiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Días, horarios y cómo aplicar a las vacantes en el Costco Escobedo

La jornada de contratación se concentra en dos días específicos. Quienes tengan interés deben apartar la fecha en su calendario porque no habrá prórroga. El encuentro será en la Explanada de la Torre Administrativa (CIACE), un punto céntrico para la mayoría de los habitantes del municipio.

Para que no se les pase la información clave, aquí están los datos duros de la convocatoria:



Días: Martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026.

Martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026. Hora: De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Lugar: Explanada de la Torre Administrativa (CIACE), Escobedo, N.L.

Explanada de la Torre Administrativa (CIACE), Escobedo, N.L. Papeles: Identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio y tu currículum o solicitud impresa.

Lo que más busca Costco es gente con experiencia en manejo de alimentos. Hay vacantes abiertas para panaderos, auxiliares de panadería, carniceros y personal para la fuente de sodas o delicatessen. También se rumora que necesitarán cajeros y gente para almacén, pero el foco principal parece estar en la producción fresca de la tienda. Si tu perfil encaja en alguno de estos roles, conviene llegar temprano.

No es obligatorio ir solo de manera física. Costco mantiene su portal de Bolsa de Trabajo activo. Ahí puedes subir tu perfil y seleccionar la sucursal "Escobedo" para que tus datos queden en el sistema nacional. Esto sirve de respaldo si no logras asistir a la feria presencial o si las vacantes se llenan rápido. Eso sí, piden mayoría de edad y disponibilidad para trabajar fines de semana, ya que el comercio no para.

Un consejo práctico: revisa que tu comprobante de domicilio esté reciente antes de salir de casa. Muchos aspirantes pierden la oportunidad por llevar un recibo de luz o agua con fecha vencida. Llevar la papelería en orden facilita que los reclutadores procesen tu solicitud ahí mismo y te den una respuesta más rápida. La idea es que, si todo sale bien, pronto estés trabajando en una de las tiendas de autoservicio más grandes de la región.