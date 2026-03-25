Naomy Geraldine, estudiante de secundaria, desaparece en Tláhuac tras ser entregada a un desconocido

La estudiante de secundaria Naomy Geraldine de tan solo 15 años de edad desapareció en Tláhuac, después de que la propia institución educativa la entregara a un desconocido, quien dijo ser su hermanastro.

De acuerdo con la familia de la menor, Naomy no aparece desde el pasado 23 de marzo, cuando un joven, quien se hizo pasar por su hermanastro, la sacó de la Secundaria Técnica 108 en Tláhuac.

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¿Cómo ocurrió la desaparición de Naomy Geraldine?

La madre acudió al plantel por su hija alrededor de las 9:30 de la noche, hora en que la menor sale normalmente, sin embargo, no la encontró .

Tras revisar las cámaras de seguridad de la secundaria, el director notificó a la familia que Naomy fue sacada por un joven que se hizo pasar por su hermanastro, por lo que inmediatamente se movilizó la familia para encontrarla.

La madre ya denunció ante medios de comunicación que el plantel no tuvo por qué dejar que el joven sacara a su hija, ya que seguramente la identificación que mostró era falsa, ya que su hija no tiene ningún hermanastro.

Familiares piden ayuda para encontrar a Naomy Geraldine

La ficha de búsqueda señala que Naomy Geraldine llevaba pants del uniforme de la escuela y una mochila rosa. La joven es de tez morena y tiene cabello largo.

De acuerdo con los primeros reportes, el celular de la joven permanece activo, mientras tanto su familia pide ayuda para encontrarla sana y salva.

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