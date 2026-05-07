Si aún no cuentas con el regalo perfecto para el Día de las madres, en adn Noticias te tenemos una sugerencia que podría marcar la diferencia este 2026, y se trata de obsequiarle un “Day Pass” este 10 de mayo en alguno de los hoteles más lujosos de Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Según nuestra investigación, los mejores hoteles para disfrutar de este “Pase de Día” se encuentran en Guadalajara y Puerto Vallarta, con costos que van desde los $1,500 pesos con acceso a alberca, sauna, vapor, consumo en bar y hasta spa.

Los mejores Hoteles con Day Pass para mamá este 10 de mayo en Jalisco

La primera opción que encontramos —y cumple con toda la lista de requisitos— es “Casa Habita” en Guadalajara cuyo estilo boutique y ubicada en colonia Americana ofrece los servicios de spa y alberca.

Casa Habita en Guadalajara El sitio se encuentra rodeado de casonas clásicas, tiendas y restaurantes para que mamá pueda disfrutar de su día al máximo. (Casa Habita)

El Day Pass en $1,500 pesos ofrece acceso a la alberca, sauna, vapor y $900 pesos de crédito para consumir en el bar.

Entre sus paquetes, ofrecen uno llamado “experiencia”, que de acuerdo con su página incluye:

C rédito para consumo

Acceso a alberca

Bar

Sauna

Vapor

Sus habitaciones van desde las estándar hasta las Deluxe con cama King Size, equipadas con amenidades de lujo y minibar.

El restaurante del hotel ofrece precios promedio desde los $300 hasta los $500 pesos por persona y entre las amenidades extra están la “renta” de bicicletas y el servicio de spa completo.

Para nuestra segunda opción, encontramos que el Buenaventura Grand Hotel & Great Moments en Puerto Vallarta ofrece desayuno, comida, botanas, bebidas, uso del gimnasio, alberca y área de playa por solo $1,555 pesos.

Buenaventura Grand Hotel & Great Moments Aunque sus precios son más altos, este hotel ofrece una experiencia de lujo para mamá que vale la pena vivir. (Buenaventura Grand Hotel & Great Moments)

Si tu intención es consentir a mamá como nunca antes, el paquete de “Día Relajante” suma a los beneficios ya mencionados un masaje relajante de 50 minutos y una sesión de yoga —que requiere una reservación previa con 24 horas de anticipación—.