Jalisco declara como parques ecológicos a estas dos zonas de Puerto Vallarta

Dos espacios naturales de Puerto Vallarta avanzan en su proceso para convertirse oficialmente en áreas protegidas bajo la figura de parques ecológicos. La medida forma parte de una estrategia para conservar el entorno y garantizar espacios sustentables para la población.

La decisión fue avalada en una comisión legislativa del Congreso de Jalisco, lo que permite que el trámite continúe hacia su formalización.

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¿Qué zonas de Puerto Vallarta serán parques ecológicos?

Las áreas contempladas en este proceso son:

Juárez

Buenos Aires

Ambos espacios fueron incluidos en acuerdos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, los cuales fueron turnados al Congreso estatal para avanzar en su reconocimiento oficial como áreas naturales protegidas.

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¿Por qué es importante esta declaratoria?

Las áreas de Juárez y Buenos Aires forman parte del entorno urbano de Puerto Vallarta. Al integrarse como parques ecológicos de Jalisco, estos sitios podrían destinarse a actividades recreativas bajo criterios ambientales, además de evitar cambios de uso de suelo que afecten su función como áreas verdes dentro de la ciudad.

Puerto Vallarta ya cuenta con espacios protegidos relevantes que reflejan la importancia ambiental de la región. Entre ellos destaca el Estero El Salado, un manglar urbano que resguarda una gran diversidad de especies; así como las Islas Marietas, reconocidas a nivel federal por su valor ecológico y turístico. A esto se suma la cercanía con la Sierra de Vallejo, un corredor natural clave en la región, lo que en conjunto evidencia la relevancia de conservar y ampliar las zonas protegidas en esta parte del estado.

¿Qué sigue en el proceso para que sean áreas protegidas?

Tras la validación en comisión, el siguiente paso será que el Congreso de Jalisco emita la declaratoria formal. Posteriormente, esta deberá publicarse en el Periódico Oficial del estado para que entre en vigor.

Este procedimiento es necesario para dar certeza jurídica a la protección de las zonas, así como para establecer lineamientos sobre su uso, conservación y aprovechamiento.

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