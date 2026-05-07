7 de cada 10 mexicanos temen que el nuevo registro de celulares con CURP facilite el robo de identidad

A casi dos meses de que termine el plazo del registro de celulares con CURP, la mayoría de los mexicanos siguen inconformes con esta medida, pues consideran que pone en riesgo sus datos personales y los expone a delitos como el robo de identidad.

Y es que, con la entrada en vigor de la CURP Biométrica, el registro de celulares podría crear un peligroso cruce de datos, que no resulta confiable para los mexicanos según una reciente encuesta de México Elige.

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Encuesta de México Elie revela que los mexicanos no aprueban el registro de celulares

La plataforma de investigación y estudio de opinión pública, México Elige, llevó a cabo una encuesta para conocer el punto de vista de los mexicanos cuando se acerca el final del plazo que el Gobierno de México otorga para realizar el registro de celulares.

La inseguridad en carreteras ya tocó a la mayoría: 52.5% dice que él o algún familiar/conocido ha sido víctima de asalto o intento de asalto en una carretera del país.



❌ 41.6% No

⚪ 5.9% No sabe#MxElige pic.twitter.com/cYir8nSc95 — México Elige (@MxElige) May 7, 2026

La obligación legal de vincular un número de celular con una persona física mediante su CURP; esto, con la finalidad de combatir fraudes y extorsiones eliminando el anonimato.

No obstante, la encuesta de México Elige evidencia que al menos 7 de cada 10 mexicanos están preocupados de que el registro obligatorio de celulares con CURP pueda generar riesgos de robo de identidad o mal uso de sus datos personales.

Además, seis de cada 10 mexicanos están inconformes con que las operadoras deban de suspender su servicio sino cumplen con el registro de celulares antes del 30 de junio.

Asimismo, seis de cada 10 mexicanos están en desacuerdo con la fecha límite para el registro de celulares con CURP en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil.

Recientemente, la filtración de datos se evidenció con el caso viral del influencer Werevertumorro, quein denunció hostigamiento tras crítica a registro de celulares con CURP.

Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono)

Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan… https://t.co/acAxCBh6Xe pic.twitter.com/fhYZyb4IVA — GABO MONTIEL (@werevertumorro) April 8, 2026

¿Cómo saber qué teléfonos están registrados a mi nombre?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió a los ciudadanos e link oficial a través del cuál es posible revusar el registro de líneas móviles vinculadas a su CURP. Para hacerlo solo debes seguir los siguientes pasos:

Selecciona en tu compañía celular, la opción de consultar

Tener tu CURP a la mano

Accede a la opción “Consultar registro”

Sigue los pasos que la plataforma indica

Consulta la lista de números asociados a tu CURP

¿Cómo registrar el celular con la CURP?

Si estás de acuerdo con realizar el registro de celulares, puedes acudir a los módulos de atención de tu compañía telefónica o también puedes hacerlo desde los enlaces oficiales que tu compañía telefónica te puede enviar vía SMS.

Mexicanos están optando por el uso de tarjetas eSIM para evadir el registro de celulares

De acuerdo con expertos, ante la imposición del registro de celulares por parte del Gobierno de México, las tarjetas eSIM se están convirtiendo en una opción atractiva para miles de mexicanos.

Lo que están haciendo es contratar un servicio de telefonía mediante compañías externas a través de internet y, de esta manera, seguir usando su línea después del 30 de junio.

La desventaja de esta opción sería que el servicio de telefonía es por pocos días y también, los usuarios cuentan con una cantidad limitada de datos para navegar por internet.

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