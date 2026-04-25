¿Por qué no encuentras trabajo si hay tantas vacantes? La respuesta está en los empleos fantasma que abundan en México, lo que dificulta unirse a la formalidad aunque haya "múltiples ofertas".

¿Por qué no encuentras trabajo si hay tantas vacantes? La respuesta está en los empleos fantasma que abundan en México, lo que dificulta unirse a la formalidad aunque haya "múltiples ofertas". | AleksandarNakic/Getty Images

El contraste oficial contra la realidad afecta directamente a la población mexicana, pues mientras las cifras oficiales recientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi reportaron tasas de desempleo en “mínimos históricos”, la percepción de quién busca trabajo es de frustración constante y procesos interminables.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Según el reporte, alrededor del 2.5% se encuentra en desempleo, sin embargo el fenómeno de las “vacantes fantasma” mantiene una falsa sensación de crecimiento corporativo.

De acuerdo con Codifin Advisory Services —servicio de consultoría de TI— el 72% de las empresas en México reporta dificultades para cubrir sus vacantes, lo que demuestra una severa desconexión entre lo que se publica en las bolsas de trabajo y lo que realmente se logra cerrar.

¿Cómo leer el mercado laboral para no perder el tiempo en vacantes fantasma?

Para evitar aplicar en vacantes que no responden a una necesidad real —o sea un ghosting corporativo— debes aprender a priorizar empresas que avanzan con tiempos definidos.

Asimismo, otro tip que sugiere la consultora es detectar roles con necesidades concretas y desconfiar de aquellas vacantes que permanecen activas o se repiten mes con mes sin cambios.

La estrategia te ayudará a evitar los “silencios” tras enviar tu currículum vitae (CV), a no perder tu tiempo en procesos largos y a tomar entrevistas que no llegan a ninguna dirección.

La consultora recalcó que leer el mercado laboral es muy importante, ya que existe una paradoja en los tiempos del sector. Por una parte, se espera cerrar posiciones generales en pocas semanas y los tiempos para perfiles especializados se comprimieron a solo 45-60 días, cuando antes tomaban de 90 a 120 días.

Cuando la vacante no es real, las empresas solo saturan sus filtros y esto genera la pérdida de tiempo de los candidatos.