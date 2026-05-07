La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ comenzará el próximo 11 de junio y ante el fulgor, se busca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de luz verde para concluir el ciclo escolar un mes antes de lo previsto.

De acuerdo con el calendario 2025-2026 de la SEP, el cierre oficial del periodo lectivo es el miércoles 15 de junio, sin embargo, ahora se busca que concluya el 19 de junio. Es decir, se adelantarían las vacaciones de verano.

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¿Dónde y por qué se quiere adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, indicó que está en pláticas con la SEP y que la medida es para no generar mayor tráfico vehicular en la urbe y facilitar la movilidad.

“Hoy en especial tenemos una reunión en la SEP para ya definir el calendario de clases. Como ustedes saben, viene el Mundial y la SEP está siendo flexible para salir antes de clases o para tener en línea o un híbrido”, aseveró el emecista.

“El segundo juego, el juego número 1000, tampoco tenemos problema porque es el sábado 20 de junio. No habrá problemas de tráfico ni de movilidad. El tema es a partir del tercer juego, que es en un miércoles 24 y luego lunes 29″, agregó.

¿Qué partidos se juegan en Monterrey? Fechas y horarios

Se disputarán cuatro partidos en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe.

14/06/26 | Suecia vs. Túnez (20:00) | Partido 12, Grupo F.

20/06/26 | Japón vs. Túnez (20:00) | Partido 36, Grupo F.

24/06/26| Sudáfrica vs. República de Corea (19:00) | Partido 54, Grupo A.

29/06/26 | 1° del Grupo F vs.

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