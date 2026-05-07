Cierran autopista México-Cuernavaca por accidente en La Pera

La autopista México-Cuernavaca, una de las conexiones más importantes para la capital del país, fue cerrada durante la tarde de este jueves 7 de mayo a la altura de La Pera.

Los primeros reportes indican que un tráiler volcó a la altura del kilómetro 66 de la autopista, en donde se encuentra la curva de La Pera. La circulación fue cerrada en ambos sentidos para realizar las maniobras pertinentes para el retiro de la unidad.

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🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 66, dirección CDMX. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).



En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones



Para más información llama al… — CAPUFE (@CAPUFE) May 7, 2026

Reabren circulación con reducción de carriles en autopista México-Cuernavaca

Minutos después del reporte sobre el cierre en la autopista México-Cuernavaca por la volcadura de un tráiler, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la circulación fue reabierta de manera parcial con reducción de carriles.

“Personal de Capufe continúa laborando en la atención del accidente”, informaron autoridades a través de redes sociales, destacando que hay tráfico intenso en la zona.

Por otra parte, Guardia Nacional Carreteras informó que con la finalidad de agilizar la circulación en la zona, se brindó orientación a los usuarios para trasladarlos a la carretera libre. Se recomienda evitar la zona.

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