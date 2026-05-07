Ni Toluca ni Huixquilucan: el municipio de Edomex que tendrá un festejo masivo por el Día de las Madres

Con el objetivo de reconocer la labor y el papel fundamental de las mujeres en el núcleo familiar, el Gobierno de Chicoloapan en Edomex, confirmó la realización de un festejo masivo con motivo del Día de las Madres.

El evento está diseñado para reunir a las familias en un ambiente de celebración, donde se han anticipado sorpresas y actividades recreativas para rendir homenaje a la fortaleza y dedicación de las madres chicoloapenses.

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Fecha y sede del evento por el Día de las Madres en Chicoloapan

Las autoridades municipales informaron que la cita será este sábado 9 de mayo, adelantándose un día a la celebración oficial para permitir una mayor asistencia familiar. El punto de encuentro será la Explanada Municipal de Chicoloapan, espacio que albergará las diversas dinámicas preparadas para la ocasión.

El inicio de las actividades está programado para las 12:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un lugar en la zona de la explanada y poder disfrutar de las sorpresas que el ayuntamiento ha preparado para este “momento especial lleno de alegría”.

Un festejo para el corazón de las familias

A través de sus canales oficiales, el gobierno local hizo extensiva la invitación a toda la población, subrayando que el evento busca ser un espacio de gratitud y reconocimiento social.

“Celebremos con amor a mamá”, es el mensaje principal de la convocatoria que busca posicionar a Chicoloapan como uno de los municipios con mayor actividad cultural y social durante este fin de semana festivo en el Estado de México.

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