Es oficial en las herencias de Jalisco: la medida que acelera los trámites en caso de accidentes trágicos

Generalmente, declarar muerta a una persona desaparecida para poder cobrar seguros o herencias es un trámite que demanda mucho tiempo. Sin embargo, el Código Civil de Jalisco contempla casos especiales cuando ocurren accidentes trágicos, lo que agiliza la declaración de presunción de muerte.

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¿Qué dice el Código Civil de Jalisco sobre la presunción de muerte?

Según el artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco, cuando una persona desaparece y su paradero se desconoce, existe un procedimiento legal para declarar la presunción de muerte. Normalmente, ese proceso puede iniciarse después de seis meses desde la declaración de ausencia.

No obstante, la ley contempla una excepción importante: cuando la desaparición ocurre en el marco de un siniestro de gran magnitud (como un incendio, una explosión, una inundación, un terremoto o una catástrofe aérea, ferroviaria o de automotores), el plazo se reduce considerablemente.

En estos casos, si existe una presunción fundada de que la persona desaparecida se encontraba en el lugar del siniestro o a bordo de los vehículos o naves accidentadas, basta con que transcurran tres meses desde el acontecimiento para que un juez pueda declarar la presunción de muerte.

“En estos casos la autoridad judicial acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte en un periódico de amplia circulación en el Estado, por dos veces con un intervalo de siete días”, detalla la legislación.

La presunción de muerte puede tramitarse pasados tres meses de ocurrido un accidente trágico. (Getty Images)

¿Cómo impacta esta medida en los trámites de herencia en Jalisco?

La presunción de muerte es un paso legal indispensable para que los familiares puedan avanzar en los trámites de herencia y sucesión cuando no existe un cuerpo o una certificación de defunción convencional.

Al reducir el plazo de seis a tres meses en situaciones de catástrofe, el Código Civil de Jalisco permite que las familias accedan más rápidamente a los bienes del desaparecido, evitando una incertidumbre jurídica prolongada en momentos de por sí dolorosos.

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