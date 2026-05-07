Confirmado y oficial: Chiapas aprueba la Ley Petrona y cambia para siempre la legítima defensa

El Congreso del Estado de Chiapas oficializó la aprobación de la denominada “Ley Petrona”, una reforma que modifica los criterios de la legítima defensa en la entidad. Durante una sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno avaló el dictamen que busca garantizar que ninguna mujer sea castigada por defender su integridad ante situaciones de violencia extrema.

Esta reforma surge como respuesta al caso de Petrona “N”, una joven de 25 años originaria de Tenejapa, quien fue procesada tras actuar en defensa propia contra su pareja en un contexto de violencia sistemática. Con esta nueva normativa, el estado reconoce las condiciones de desigualdad y el miedo constante que enfrentan las víctimas antes de reaccionar contra sus agresores.

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Reformas al Código Penal de Chiapas: Artículos 25 y 27

El cambio sustancial de la “Ley Petrona” radica en la modificación de los artículos 25 y 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas. La reforma establece ahora una presunción legal que obliga a las autoridades a reconocer las condiciones de violencia previa que enfrentan las mujeres al momento de una agresión.

De acuerdo con los legisladores que participaron en la tribuna, entre ellos Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y Juan Salvador Camacho Velasco, el objetivo es evitar que se criminalice a las víctimas por salvar su vida. La ley pone en el centro la realidad de la violencia que no siempre es visible y busca equilibrar la balanza ante las condiciones desiguales de defensa.

Justicia con perspectiva de género en el estado

La sesión contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, además de colectivas feministas. Los diputados apuntaron que en Chiapas no se debe castigar a una mujer por protegerse, privilegiando la justicia y los derechos humanos por encima de interpretaciones legales rígidas que antes no consideraban el contexto de género.

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