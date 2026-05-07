Si eres habitante del Estado de México (Edomex) o pasas muy seguido por esta entidad de nuestro país, esta nota te podría interesar. Y es que el Reglamento de Tránsito local establece multas de tránsito para los automovilistas que tengan el parabrisas estrellado y que afecte a su visibilidad al momento de conducir.

De acuerdo con lo mencionado en el Reglamento de Tránsito que entró en vigor en 2025 en la entidad mexiquense, la multa que pueden aplicar las autoridades de tránsito van de las 3 a las 20 UMAS, esto dependiendo el caso del infractor.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre los parabrisas en autos?

El primer inciso del punto M del apartado de infracciones que se aplican en el Estado de México este 2026, establece multas de hasta 586.55 pesos para aquellos automovilistas que porten en parabrisas y ventanillas, rótulos, carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad de la persona conductora, punto en el cual podría entrar el tema del cristal roto.

Por otro lado, en el segundo punto se establecen multas de hasta 2 mil 346.2 pesos para aquellos conductores que tengan oscurecidos los cristales y que impida la visibilidad al interior del mismo.

Vale la pena mencionar que esto está establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Tránsito del Edomex que entró en vigor en los meses finales del pasado 2025.

Multas que aplican en el Edomex por tener en mal estado el vehículo

Las multas pueden variar de la siguiente manera según los motivos:

Por circular sin encender los faros delanteros y luces traseras durante la noche: multa de hasta 586.55 pesos

Por no encender las direccionales al cambiar de carril o estar detenido: multa de hasta 586.55 pesos

Por no revisar las condiciones de los autos: multa de hasta 586.55 pesos

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