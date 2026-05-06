Paso a paso para reportar si no sonó la alerta presidencial en tu celular durante el Primer Simulacro Nacional 2026

La mañana de este miércoles 6 de mayo se realizó el Primero Simulacro Nacional 2026 en México; sin embargo, algunos celulares no se activaron con la alerta presidencial y aquí te contamos por qué pudo pasar.

De acuerdo a las autoridades, esto se debe a los siguientes cuatro puntos:

El celular se encontraba apagado

Si el celular no tiene conexión a red , ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, no sonará , aunque esté encendido

, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, , aunque esté encendido No estaban activadas las alertas de emergencia en el teléfono

en el teléfono Te encuentras lejos de la zona de riesgo

Cuando suene la alerta en tu celular, tómalo como señal para actuar 📱🚨



Es tu momento para practicar cómo responder y reforzar tu plan.



A las 11:00 h, participa en el #PrimerSimulacroNacional2026. pic.twitter.com/9V3py74DvW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 6, 2026

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Pasos para reportar que tu alerta no sonó

Si cumples con el celular prendido, con conexión, tenías las alertas de emergencia activas y estabas en la zona de riesgo, pero no sonó tu alerta, entonces debes de seguir estos pasos para reportar el caso:

Revisar que cumplas con todas las características para que se active el alertamiento Comunicarse al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) o al 079 Levantar el reporte

En la llamada detallaran los pasos a seguir, según sea el caso, para que en el próximo simulacro o sismo pueda sonar la alerta.

¿Cómo funciona la alerta presidencial durante los sismos?

De acuerdo a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, este sistema está vinculado al sistema de la Alerta Sísmica, es decir, con la que se activa en los altavoces que tienen algunas ciudades del país.

Además, es importante mencionar que no se tiene que descargar ninguna aplicación, sólo se necesita tener activadas las alertas de emergencia, esto se puede revisar en la configuración de la mayoría de los celulares.

Es importante que cuando suene en simulacros o sismos, ésta se lea con detenimiento, ya que advierte si la alerta es máxima (se trata de un sismo fuerte) o extrema y corre peligro la vida de la ciudadanía, así como de que sólo es un ejercicio.

En caso de sismo, este es el mensaje que debiste de leer: “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. ESO ES UN SIMULACRO”.

Alerta en celulares no sonó durante el sismo del 4 de mayo

También existen casos extraordinarios en donde ninguna persona reciba la alerta en sus celulares, tal como pasó el 4 de mayo durante el sismo de 5.6 de magnitud en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Las autoridades informaron que la alerta no se activó debido a que el sistema se encontraba en mantenimiento, con el fin de que no presentara fallas para este miércoles 6 de mayo.

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