¿Te quedaste sin luz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que tiene programado un apagón este miércoles 6 de mayo en el estado de Sonora. Aunque este tipo de cortes de luz programados afectan a familias y negocios de manera temporal, tiene el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Si vives en Sonora y te quedaste sin luz, no te preocupes, que se trata de un corte que solo durará unas horas. Te contamos todos los detalles.

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Colonias que se quedan sin luz en Sonora este 6 de mayo

Los cortes programados de la CFE forman parte de una estrategia técnica para dar mantenimiento a la red eléctrica. En muchas ocasiones, la CFE debe de realizar este tipo de labores, sobre todo, en entidades donde las condiciones climáticas adversas como las altas temperaturas dañan la infraestructura eléctrica.

Este 6 de mayo, la CFE tiene programado un apagón en Sonora para que los técnicos puedan trabajar de forma segura. El corte durará de las 9:00 a las 13:00 horas.

De acuerdo con un comunicado de la CFE, el estado de Sonora prevé cortes de luz para este miércoles 6 de mayo de 2026. La zona afectada es la siguiente:

Municipio: Ciudad Obregón

Colonia: Las Misiones

¿Cuál es la zona que se queda sin luz en Sonora este 7 de mayo?

El jueves 7 de mayo, la CFE también llevará a cabo un corte de luz programado que durará hasta 7 horas, en tres municipios de la sierra de Sonora:

Bacanora

Arivechi

Sahuaripa

Las comunidades que se quedan sin luz en este corte son: Cajón de Onapa, Gusimopa, La Mesita y Valle de Tacupeto.

El corte inicia a las 6:30 horas y termina a las 13:00 horas.

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

Si la CFE tiene programado un corte de luz en tu colonia, las recomendaciones son las siguientes:

Desconecta tus aparatos unos 10 minutos antes del corte de luz.

unos 10 minutos antes del corte de luz. Espera al menos 10 minutos después del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

después del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos. Carga tu celular antes del apagón CFE.

antes del apagón CFE. Trata de abrir el refrigerador lo menos posible.

En caso de que la luz no regrese a tu casa, pasadas las 13:00 horas, puedes hacer el reporte llamando al 071 o a través de la app CFE contigo.

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