Semarnat tiene trabajo en CDMX, Baja California y Durango; vacantes con salarios de 39 mil pesos

¿Buscas chamba? Entonces esta es tu oportunidad y es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó dos vacantes con salarios de más de 39 mil 78 pesos mensuales.

Se trata de dos opciones laborales en la Ciudad de México (CDMX), Baja California y Durango, las tres fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 6 de mayo, así que estás en buen tiempo para aplicar y estudiar para la entrevista que puede cambiar tu vida.

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Vacantes en Semarnat: salarios, características y requisitos

A continuación te mostraron los puestos vacantes en la dependencia federal:

Titular de la Subdirección de Seguimiento a Usuarios

Salario: 39 mil 78 pesos mensuales

Pertenece a la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos en la Ciudad de México

Licenciatura con título en Computación, Informática, Sistemas y Calidad, Administración Pública, Gobierno y Asuntos Públicos, Ciencias Políticas o Ingeniería Química

Más de tres años de experiencia en administración pública, ciencia de los ordenadores, administración o procesos tecnológicos.

Jefatura de Departamento de Servicios Forestales y de Suelo

Salario: 27 mil 795 pesos mensuales

Pertenece a la Oficina de Representación en Baja California

Licenciatura en Ciencias Forestales, Ingeniería, Agronomía, Administración, Biología, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ingeniería Ambiental, Biología, Ecología o Geología

Más de dos años de experiencia en temas de medio ambiente, agricultura, ciencia forestal, ciencias del suelo, administración pública, agronomía, derecho nacional o biología (especialidad en zoología)

Jefatura de Departamento de Administración

Salario de 27 mil 795 pesos mensuales

Pertenece a la Oficina de Representación en Durango

Licenciatura en Biología, Computación, Informática, Contaduría, Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas, Administración Pública, Economía, Psicología, Finanzas, Ingenierías o Veterinaria y Zootecnia

Más de dos años de experiencia en administración, política fiscal, hacienda pública, contabilidad, organización industrial, políticas gubernamentales, economía, derechos y métodos educativos

Calendario de aplicación en la plataforma TrabajaEn

El registro se realiza únicamente en la plataforma oficial TrabajaEn, ahí podrás subir tus documentos y tener comunicación directa con la dependencia, siempre y cuando cumplas las siguientes fechas:

Registro de aspirantes : del 6 al 19 de mayo 2026

: del 6 al 19 de mayo 2026 Examen de conocimientos técnicos , conocimientos generales , habilidades, experiencia y entrevista con el Comité de Selección: a partir de 22 de mayo

y con el Comité de Selección: a partir de 22 de mayo Publicación de resultados: a partir del 22 de mayo

Es importante mencionar que las fechas podrían cambiar, ya que dependen directamente de las personas que se registren en las vacantes.

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