Confirmado en Aguascalientes: el 6 de mayo regresan los trámites en la Dirección de Transporte y se harán en esta zona del estado

Los usuarios y operadores del transporte público en Aguascalientes deberán ajustar su agenda de trámites para esta semana. La Coordinación General de Movilidad (CMOV) confirmó que la Dirección de Transporte suspende la atención al público los días lunes 4 y martes 5 de mayo, retomando actividades de manera regular a partir del miércoles 6 de mayo.

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¿Qué trámites se retoman en la Dirección de Transporte de Aguascalientes?

A partir del miércoles 6 de mayo, la atención se reactivará para diversos sectores del transporte en Aguascalientes. El personal de la dependencia estará disponible para gestionar los trámites correspondientes a las siguientes modalidades:

Unidades de transporte colectivo (combis).

Vehículos de plataformas tecnológicas.

Taxis.

Transporte escolar.

Transporte de personal.

Es importante que los conductores y propietarios de estas unidades tengan lista su documentación para agilizar los procesos una vez que se restablezca el servicio en las ventanillas de atención.

Ubicación y horarios de atención en Aguascalientes

Para el regreso de las actividades este 6 de mayo, la CMOV recordó que la atención a usuarios se centraliza en el Centro de Atención Vehicular. Este espacio se encuentra ubicado estratégicamente en Plaza Vestir, zona donde se concentran los servicios administrativos para el sector transporte en el estado.

Aunque no se detallaron cambios en los horarios habituales, se recomienda a la ciudadanía acudir temprano para realizar sus trámites de transporte de manera eficiente.

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