El Gobierno de Jalisco toma una medida urgente para resolver el problema del agua sucia

El drama del agua turbia crece en Jalisco y para hacerle frente a esta crisis que afecta al menos a 180 colonias, el gobierno de Pablo Lemus anunció que invertirá 1,100 millones de pesos para aliviar la situación de miles de vecinos del Área Metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua ejecutará la construcción de colectores en Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque con el objetivo de sanear la red. Además, se instalará una planta de bombeo desde la presa La Calera para evitar que el agua entre en contacto con sedimentos industriales antes de llegar a la planta potabilizadora número 5.

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Plan de saneamiento: acciones contra la turbiedad del agua en Guadalajara

El Gabinete del Agua determinó que el problema de coloración y olor afecta directamente a 180 colonias debido a la obsolescencia de los ductos. El SIAPA mantendrá brigadas en campo para realizar desfogues controlados mientras se estabilizan los parámetros de la red de distribución.

La estrategia de intervención inmediata establece:

Destinar 1,100 millones de pesos para infraestructura de saneamiento y bombeo.

de saneamiento y bombeo. Intervenir tramos críticos en municipios del sur de la metrópoli.

de la metrópoli. Solicitar a la Conagua inspecciones federales en el canal Las Pintas por posibles delitos ambientales.

por posibles delitos ambientales. Conectar la presa La Calera directamente al tanque de cambio de régimen para evitar contaminantes externos.

La modernización de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle y el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara se mantienen como los proyectos definitivos a largo plazo. No obstante, las obras de este trimestre buscan mitigar los "picos" de turbiedad que han generado crisis de salud pública en los sectores más vulnerables de la ZMG.

Desde el gabinete del @aguadejalisco del Gobierno de Jalisco y por instrucciones del Gobernador, @PabloLemusN, acordamos acciones inmediatas para mejorar la calidad del agua que llegue a la ciudad. pic.twitter.com/ZxcHmhBdUK — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 12, 2026

Seguimiento en municipios de Jalisco y reporte de fallas

El esquema de coordinación interinstitucional incluye a los alcaldes de la zona metropolitana para reforzar la supervisión de las descargas en hogares y negocios. Los servicios hídricos en la entidad enfrentan una reestructuración para garantizar que el agua cumpla con la normativa sanitaria vigente antes de entrar a la red domiciliaria.

Los puntos de monitoreo estratégico son:

Atequiza–Las Pintas: Vigilancia extrema en el canal por donde transita el mayor volumen de agua hacia la ciudad. Tanque potabilizadora 5: Control estricto de los sólidos suspendidos tras la nueva conexión de bombeo. Zonas de desfogue: Operativos del SIAPA en las 176 colonias con reportes históricos de sedimentos.

🗣💧🪣 El director general del #SIAPA, Antonio Juárez Trueba, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo de Colonias por Guadalajara A.C. (CoCo), organización que agrupa a presidentes y liderazgos vecinales de ese municipio. pic.twitter.com/CgTlEzODZl — Siapagdl (@siapagdl) March 13, 2026

El Gobierno de Jalisco mantendrá la inversión etiquetada para asegurar que el agua potabilizada no se degrade durante su trayecto por la red secundaria. La Secretaría de Gestión Integral del Agua presentará informes mensuales sobre el avance físico de los colectores para dar certeza a los usuarios afectados por el servicio intermitente o de mala calidad.

La fiscalización de las descargas industriales ilegales continuará mediante operativos conjuntos con dependencias federales para evitar nuevas crisis de contaminación en las fuentes de abastecimiento. Los trabajos de construcción en los colectores de El Salto y Tlajomulco iniciarán de forma simultánea para reducir el tiempo de respuesta ante la emergencia hídrica.