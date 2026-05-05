Activan Alerta Amber por Diana Rosario Pestaña de 14 años; esta es su ficha de búsqueda en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Diana Rosario Pestaña Ramírez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado domingo 3 de mayo en el municipio de Cuautlancingo.
De acuerdo a su ficha de búsqueda, la adolescente mide 1.50 metros, tiene el cabello color negro, con corte mediano y ondulad, además de ojos café oscuro; como señas particulares tiene un lunar en el lado izquierdo de la nariz, así como otro en el lado izquierdo del labio superior.
La última vez que se supo de ella vestía una sudadera y pantalón de mezclilla negros, así como tenis color blanco con lila y llevaba una bolsa de mandado color blanco.
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Fichas de búsqueda activas en Puebla
Paralelamente las autoridades de Puebla activaron la alerta por los siguientes niños y adolescentes que no han sido encontrados:
- Aide Consuelo Córdoba García, de 16 años, vista por última vez el 4 de mayo en Puebla, Puebla
- Israel Minero Huerta, de 15 años, visto por última vez el 2 de mayo en San Martín Texmelucan, Puebla
- Fanny Jhoana Navarrete Mungia, de 13 años, vista por última vez el 30 de abril en Puebla, Puebla
- Beth Camila Valencia Muñoz, de 15 años, vista por última vez el 27 de abril en San Pedro Cholula, Puebla
- Jeimy Zoundury Domínguez Rojas, de 17 años, vista por última vez el 21 de abril en Huejotzingo, Puebla
- Ruth Calderón Martínez, de 17 años, vista por última vez el 19 de abril en Puebla, Puebla
Personas localizadas en Puebla
Las Fiscalía poblana también dio a conocer a las personas localizadas en la entidad:
- Emma Aburto Flores
- Perla Vianney Mejía Flores
- Ruth Lucrecia Guerrero Vázquez
- Camila Flores Beristain
- Karla Elvia Pérez Valencia
- Suri Cinto Huerta
- Dante Anyelo Lysander Casiano
Si tienes alguna información, entonces comunícate a los teléfonos (222) 2146405 o 2377237.
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