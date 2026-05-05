Tamaulipas toma una medida que impacta en el transporte público del estado

El transporte público de Tamaulipas atraviesa un momento decisivo. Las autoridades estatales confirmaron que entre el 65 y el 70 por ciento de las unidades actualmente en circulación supera los 10 años de antigüedad permitidos por la legislación local.

Ante este panorama, el gobierno inició acciones concretas para modernizar el sistema de movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

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¿Cuántos vehículos podrían salir de circulación en Tamaulipas?

Más de tres mil vehículos del transporte público se encuentran en condición de obsolescencia en Tamaulipas, confirmó el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González.

Considerando que el padrón estimado es de entre 4.400 y 4.500 unidades, demorar las medidas de renovación podría complicar aún más el escenario e intensificarse hacia 2027.

Las zonas más afectadas por este rezago incluyen municipios con alta demanda de movilidad, como:

Tampico,

Ciudad Madero

Altamira

Reynosa

Matamoros

Ciudad Victoria

El Mante

En estas localidades, el deterioro abarca no solo el transporte público urbano convencional, sino también el servicio vinculado a maquiladoras y el transporte escolar.

Villegas González subrayó que el problema no se limita a la operatividad del sistema: la antigüedad de las unidades también compromete la seguridad de los pasajeros y contribuye a la contaminación ambiental.

¿Qué solución propone el gobierno estatal para renovar el parque vehicular?

El atraso acumulado en la renovación del parque vehicular en Tamaulipas tiene raíces económicas claras, aseguran: un período de aproximadamente nueve años sin ajustes tarifarios habría limitado la capacidad de los concesionarios para invertir en nuevas unidades o en modelos más modernos.

El gobierno de Tamaulipas inició la implementación del sistema “Conecta” en Ciudad Victoria, con la incorporación de seis unidades de reciente generación. Según las autoridades, el sistema comenzará a operar en mayo y crecerá de forma progresiva, con la proyección de extenderse a otros municipios del estado.

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