Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca sorprende a la CDMX hoy; activan alerta sísmica

La alerta sísmica estremeció a millones de personas en la Ciudad de México (CDMX) hoy lunes 4 de mayo 2026, tas el sismo de esta mañana.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), de forma preliminar se registró un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, por lo que se activó el protocolo de revisión de daños tanto en la capital como en la entidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil no espera la generación de tsunami ni variaciones en el nivel de mar tras el movimiento telúrico.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

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Sismo de fuerte magnitud hoy

Como se mencionó, el SSN informó que la magnitud preliminar del sismo fue de 6 al noroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, mismo que fue perceptible en la CDMX pocos segundos después.

Sin embargo, las autoridades cambiaron la magnitud y se estableció en 5.6.

Asimismo, el Gobierno de México informó que no se reportan daños ni en Oaxaca ni en CDMX tras el movimiento telúrico.

Autoridades de CDMX activan protocolo en transportes públicos

Tras el movimiento telúrico, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Servicios de Transporte Eléctricos (STE) retoman su ruta con normalidad, después de frenar el flujo para poder supervisar que no había daños.

Recomendaciones en caso de sismo

Es necesario conocer las áreas de seguridad de tu casa y oficina, para ir inmediatamente después de haber escuchado la alerta sísmica.

Tener un botiquín de emergencia listo

Alejarse de vidrios y objetos que puedan caerse

No utilizar elevadores

Si vas manejando, detener el vehículo

Y claro, mantener la calma en todo momento. Una vez que el sismo haya terminado, si estás en casa, se deben revisar las instalaciones de gas, energía eléctrica y agua, para después buscar daños estructurales y, en caso de tenerlos, reportarlos con Protección Civil.

Sismos en la CDMX este 2026

El 2026 comenzó con una intensa actividad sísmica en México, tanto en las costas de Guerrero como en las de Oaxaca, provocando que la capital tuviera que ponerse en alerta en varias ocasiones.

2 de enero del 2026, sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero

del 2026, sismo de con epicentro en San Marcos, Guerrero 16 de enero del 2026, sismo de magnitud 5.2, con epicentro en San Marcos, Guerrero

8 de febrero del 2026, sismo de magnitud 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca

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