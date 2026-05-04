Ni San Pedro ni Arboledas: los vecinos de esta colonia de Guanajuato lograron correr una planta asfaltadora por contaminación

Los residentes de la colonia 18 de marzo, en Salamanca, Guanajuato, alcanzaron un acuerdo para que la planta asfaltadora deje de operar en esa zona. El convenio fue firmado con la Dirección de Obras Públicas del municipio y llegó tras semanas de afectaciones y reclamos.

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¿Por qué los vecinos de esta colonia de Guanajuato se manifestaron contra la planta asfaltadora?

Un grupo de vecinos se congregó el lunes 27 de abril de 2026 frente a la planta asfaltadora de Salamanca para exigir su cierre definitivo en la zona. Entre los presentes estuvo el Director del SABES, plantel que cuenta con más de 300 alumnos que se han visto afectados directamente por la contaminación. El jueves anterior, por ejemplo, la institución suspendió las clases debido a las altas concentraciones de contaminantes que provocaron malestares entre los estudiantes.

Además del Director, también estuvieron presentes los vecinos de esta localidad de Guanajuato, quienes advirtieron que la contaminación generada por la planta es constante e ingresa a sus hogares incluso con ventanas cerradas, afectando especialmente a adultos mayores y niños. Uno de los vecinos, Vicente Contreras, advirtió que los residuos acumulados junto a la planta representan un riesgo de contaminación para el pozo de agua que abastece al sector.

Otros ciudadanos indicaron que el plazo acordado previamente con el presidente municipal, César Prieto Gallardo, ya había vencido, por lo que no estaban dispuestos a que la planta continuara funcionando en esta zona de Guanajuato.

18 de Marzo Vecinos de esta colonia de Guanajuato reclaman por contaminación. (Gobierno de Salamanca)

¿Qué acordaron los vecinos y el Director de Obras Públicas de Salamanca?

El Director General de Obras Públicas, Valentín Pérez Razo, informó que ya se están explorando predios para reubicar la planta, entre ellos uno ubicado sobre el camino a Uruetaro. Pérez Razo aseguró que la reubicación se realizará en una zona que no afecte áreas habitadas y que cuente con todas las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, el funcionario solicitó un plazo de 10 días para terminar de procesar una donación de asfalto realizada por Pemex y aplicarla en calles ya programadas.

Finalmente, el titular de Obras Públicas y los vecinos firmaron un compromiso formal: la planta asfaltadora no volverá a operar en la colonia 18 de marzo de Guanajuato.

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