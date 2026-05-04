Ni Jalisco ni Guanajuato: Querétaro lanza una nueva plataforma para mostrar transparencia

El gobierno de Querétaro lanzó oficialmente una plataforma que transforma la manera de acceder a información sobre la gestión pública en el estado. El portal ya está disponible de manera online y promete mayor transparencia.

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¿De qué se trata el nuevo portal de Querétaro?

El portal “Transparencia en un mismo sitio” es una plataforma estatal que ofrece información pública de 71 entes obligados del Estado de Querétaro, entre ellos:

Los tres poderes

Los 18 municipios

Más de 40 entidades paraestatales

Organismos autónomos

Tribunales

La Universidad Autónoma de Querétaro

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes

El acceso a la plataforma es completamente online y todos los habitantes de Querétaro ya pueden ingresar para solicitar y conocer información del gobierno.

El Gobernador @makugo presentó esta tarde el portal “Transparencia en un mismo sitio”, la plataforma estatal que concentra, en un solo punto, el acceso a la información pública de 71 entes obligados del Estado de #Querétaro: los tres poderes, los 18 municipios, más de 40… pic.twitter.com/XgwBshGH6v — Gobierno del Estado de Querétaro (@gobqro) April 28, 2026

¿Para qué sirve el portal “Transparencia en un mismo sitio”?

La nueva plataforma de Querétaro facilita la consulta de la información sobre los recursos públicos de manera rápida y sencilla. Según se lee en la web oficial, las personas que pidan información pueden obtener respuesta antes de 20 días desde la solicitud.

La iniciativa fue presentada oficialmente por el gobernador Mauricio Kuri. Desde el Gobierno aseguraron que esta medida permite fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.

Tal como se lee en la plataforma, “la transparencia permite el escrutinio ciudadano para fomentar confianza, rendición de cuentas y prevenir la corrupción”.

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