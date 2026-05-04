¿Se te acabaron las vacaciones? Durante el mes de mayo, el calendario escolar de la SEP marca varios puentes largos, por lo que es normal que los padres y madres de familia se pregunten si no hay clases este 5 de mayo.

Para que tus hijos no tengan faltas en la boleta escolar, en adn Noticias, te contamos cuáles son los puentes largos que marca el calendario de la SEP durante el mes de mayo.

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¿Por qué el 5 de mayo no hay clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que, de acuerdo a su calendario escolar, los alumnos de todos los niveles educativos no tienen clases este martes 5 de mayo. Esto se debe a que esta fecha está marcada como un día de descanso oficial.

El 5 de mayo es una fecha de asueto, pues se trata del día en el que los mexicanos conmemoramos la Batalla de Puebla. Por esta razón, los alumnos y docentes pueden disfrutar de un día más de descanso en compañía de toda su familia.

Asimismo, la SEP confirmó que, en comparación con otras fechas, el descanso del 5 de mayo no se recorrió al lunes 4. Este día no asistieron a clases los alumnos debido a motivos administrativos.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de Aguascalientes?

En Aguascalientes, la SEP estatal modificó las vacaciones de Semana Santa para que coincidieran con la Feria Nacional de San Marcos. Sin embargo, los alumnos de educación básica de esta entidad deberán regresar a clases, junto con el resto, este miércoles 6 de mayo.

¿Cuáles son los puentes de mayo 2026?

Mayo es uno de los meses favoritos de los alumnos porque cuenta con varios puentes largos que pueden disfrutar en casa. A continuación, te compartimos el listado completo de los días de asueto que quedan en el mes para que puedas hacer planes con toda tu familia.

Viernes 15 de mayo : Día del Maestro

: Día del Maestro Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

Recuerda que, aunque el 10 de mayo cae en domingo, es probable que las escuelas programen alguna fecha también para el Festival del Día de las Madres.

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