A través de redes sociales de Azteca Deportes se confirmó el lamentable fallecimiento de Eduardo Lamazón quien Nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956 y hoy a sus 70 años perdió la vida.

¡10 puntos para Don Lama! 🔟



Caballero de los encordados, te recordaremos por siempre.



¡Gracias por tantas veladas que perdurarán en nuestra memoria! #BoxAteca pic.twitter.com/enu3pxEVYe — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.





¿Quién era Eduardo Lamazón?

Originario de Argentina, Eduardo Lamazón comenzó a escribir e informar de Box desde los 16 años. En su país natal redactaba notas de pugilismo y llevaba a cabo crónicas para algunas difusoras de radio. Su vida siempre estuvo ligada al deporte ya que su padre era dueño de un club de futbol, sin embargo a Don Lama el soccer no le apasionaba tanto.

¿Cómo llegó Eduardo Lamazón a México?

La llegada de “Don Lama Lama Lamita” a México se dio en el año de 1979 cuando después de conocer a José Sulaimán, quien era presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), lo invitó a unirse a dicha organización a lo que el especialista en boxeo aceptó sin chistar, ya que le llamaba la atención el cómo se vive este deporte en nuestro país.

La llegada de Don Lama al Box Azteca Team

Tras fungir como Secretario del CMB, fue invitado en 2002 por Carlos Aguilar a formar parte de algunas transmisiones de pugilismo en Box Azteca y poco después se convirtió en la voz autorizada que llevaba el conteo de puntos de cada combate con la icónica sección de la “Tarjeta de Don Lama” y su peculiar estilo para dar perspectiva de cómo iba cada pelea.

Con la llegada de Don Eduardo Lamazón a La Casa del Boxeo, la frase “Lama Lama Lamita” se volvió un emblema de las transmisiones del Box Azteca Team en las que junto a Julio César Chávez, Rafa Ayala, César Castro y Rodolfo “El Jefe” Vargas hicieron de cada noche y siguen haciendo una tradición boxítica en México.

A nombre de todos los que hacemos adn Noticias envíamos un abrazo fuerte a familiares y amigos esperando que la resignación a tan dolorosa pérdida les llegue pronto.

Q.E.P.D Don Eduardo Lamazón

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.