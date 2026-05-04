Aumentan los casos activos de gusano barrenador en San Luis Potosí y el Congreso lanza un pedido urgente

El avance del gusano barrenador en San Luis Potosí mantiene bajo presión a autoridades sanitarias y al sector ganadero, luego de que los casos activos registraran un incremento sostenido en las últimas semanas.

Ante este escenario, el Congreso del estado ha comenzado a tomar medidas y lanzó un llamado urgente para reforzar la respuesta institucional.

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¿Cuántos casos de gusano barrenador se han registrado en San Luis Potosí?

En lo que va de 2026, los casos han mostrado un crecimiento considerable. Actualmente, la entidad registra 145 casos activos, una cifra que confirma la expansión de la plaga en comparación con los registros iniciales del año.

Entre los municipios con mayor incidencia destacan:

Ciudad del Maíz: 27 casos

Guadalcázar: 18 casos

Ciudad Valles: 17 casos

El panorama nacional también refleja la magnitud del problema, con 1,651 casos reportados en todo el país.

Tu apoyo es clave para proteger la sanidad animal en México. Ante la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG), la participación de las y los productores es fundamental para detectar y atender oportunamente cualquier caso.



Si observas gusaneras en animales vivos,… pic.twitter.com/sldpDx9YGN — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) April 25, 2026

¿Por qué el Congreso lanzó un llamado urgente?

La acción legislativa fue impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, quien promovió un punto de acuerdo para solicitar la revisión y posible ampliación del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El exhorto también involucra a distintas dependencias federales y actores clave, entre ellos:

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

La Cámara de Diputados

El propio SENASICA

El objetivo es evaluar el uso de recursos, revisar las estrategias aplicadas en los últimos años y fortalecer la capacidad de respuesta ante la contingencia sanitaria en San Luis Potosí.

¿Qué impacto tiene y por qué preocupa incluso a nivel internacional?

El dictamen también plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione, en coordinación con la SADER, acuerdos con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para revisar las certificaciones sanitarias.

Estas certificaciones son fundamentales para mantener el estatus de zonas libres de gusano barrenador, lo que impacta directamente en la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos.

Además, autoridades estatales como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos han implementado acciones de capacitación dirigidas a productores, entre ellas:

Identificación de signos de infestación

Protocolos de atención inmediata

Mecanismos para reportar casos sospechosos

Estas medidas buscan contener la propagación desde el ámbito local, aunque el reto sigue siendo coordinar esfuerzos a nivel nacional e internacional para frenar el avance de esta plaga.

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