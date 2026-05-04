Confirmado: Coahuila endurece castigos por placas clonadas con estas multas

Circular con placas clonadas es un delito y en Coahuila, que es el estado que ocupa el sexto lugar nacional en número de vehículos en circulación según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), intentar burlar el sistema implica multas y sanciones severas.

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¿Cómo son las nuevas placas que lanzó Coahuila en 2025?

El replaqueo 2025 en Coahuila actualizó el diseño y sumó tecnología avanzada para dificultar la falsificación de las láminas. Los cambios principales son los siguientes:

Código QR bidimensional: esta tecnología permite verificar la autenticidad de una placa en tiempo real contra la base de datos oficial de la Secretaría de Movilidad.

esta tecnología permite verificar la autenticidad de una placa en tiempo real contra la base de datos oficial de la Secretaría de Movilidad. Caracteres escaneables : legibles a través de dispositivos automatizados en retenes y arcos de seguridad.

: legibles a través de dispositivos automatizados en retenes y arcos de seguridad. Microimpresión visible solo con lupas especiales, un detalle que dificulta la replicación ilegal.

visible solo con lupas especiales, un detalle que dificulta la replicación ilegal. Patrón bicromático multitonal con una tinta especial que cambia de color conforme al ángulo de visión.

¿Qué ocurre si tienes placas falsas en Coahuila?

Llevar una placa falsa en Coahuila es un delito. Por ese motivo, los infractores pueden recibir diferentes sanciones, como multas económicas, incautación del vehículo y hasta la posibilidad de ir a prisión.

Respecto a las sanciones administrativas vigentes, estas varían por municipio:

En Torreón , las multas van de 5 a 10 UMA, equivalentes a entre 565.70 y 1,131 pesos, aunque el monto puede aumentar.

, las multas van de 5 a 10 UMA, equivalentes a entre 565.70 y 1,131 pesos, aunque el monto puede aumentar. En el caso de placas vencidas —una infracción diferente pero igualmente sancionada—, las multas en municipios con reglamento más estricto oscilan entre 1,493.58 y 2,489.30 pesos.

En tanto, si el vehículo circula con placas vencidas, la autoridad puede retenerlo.

Láminas Las nuevas placas de Coahuila incluyen código QR y microimpresión para dificultar su falsificación. (Gobierno de Coahuila)

¿Cómo saber si tus placas son auténticas?

Las personas que quieran verificar la autenticidad de sus láminas en Coahuila pueden revisar estos puntos:

Que el acabado físico no presente defectos visibles.

Que cuenten con código QR funcional y sellos holográficos vigentes.

Que los datos de la placa coincidan con la documentación del vehículo.

Que estén registradas en los archivos de la Semovi.

Es importante saber que el trámite de replaqueo puede realizarse en línea a través de la plataforma Paga Fácil 2.0 de la Secretaría de Finanzas, o bien de manera presencial en los módulos ubicados en supermercados, bancos autorizados y Administraciones Locales de Asistencia Fiscal.

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