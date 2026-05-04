Ni Querétaro ni Jalisco: el estado que aprobó una nueva Ley de Educación con modalidad flexible

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, promulgó la nueva Ley de Educación en el Periódico Oficial del Estado, estableciendo un marco normativo que transforma las modalidades de enseñanza y el uso de tecnología en las aulas.

Este nuevo ordenamiento jurídico, integrado por 210 artículos y 12 títulos, deroga la legislación anterior para priorizar la inclusión transversal y la salud mental. Bajo la gestión de la Secretaría de Educación, encabezada por Juan Paura, la ley entrará en vigor de forma operativa en todas las escuelas de la entidad a partir del ciclo escolar que inicia en agosto de 2026, posicionando al estado como el primero en México en formalizar esquemas de educación virtual y dual.

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¿Cómo regulará Nuevo León el uso de celulares y tabletas en las escuelas?

La Secretaría de Educación de Nuevo León implementará lineamientos estrictos para el uso ético y responsable de herramientas digitales dentro de los planteles educativos, tanto públicos como privados.

Reglas para dispositivos electrónicos en las escuelas:

Uso pedagógico: los dispositivos como celulares y tabletas deberán alinearse exclusivamente a fines académicos dentro del aula.

los dispositivos como celulares y tabletas deberán alinearse exclusivamente a fines académicos dentro del aula. Regulación de contenido: se establece la vigilancia sobre el tipo de información que consumen los estudiantes a través de las redes escolares.

se establece la vigilancia sobre el tipo de información que consumen los estudiantes a través de las redes escolares. Transformación digital: la ley promueve el “uso ético” de la tecnología para evitar el ciberacoso y fortalecer el pensamiento crítico.

la ley promueve el “uso ético” de la tecnología para evitar el ciberacoso y fortalecer el pensamiento crítico. Seguridad: el personal docente tendrá la facultad de regular la presencia de dispositivos móviles para evitar distracciones durante el proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son las nuevas modalidades de clases permitidas por la Ley de Educación de Nuevo León?

El Gobierno de Nuevo León oficializó la flexibilidad educativa para adaptarse a las necesidades de desarrollo humano, social y económico del estado, permitiendo cuatro esquemas distintos.

Modelos de enseñanza autorizados:

Presencial: el formato tradicional en aula con asistencia diaria. Híbrido: combinación de sesiones presenciales con actividades a distancia. Virtual: educación 100% digital para casos específicos o situaciones de emergencia. Dual: vinculación directa con el sector productivo y empresarial para que el estudiante aprenda dentro de la industria.

¿Qué cambios habrá en materia de inclusión y salud mental en 2026?

La titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que la nueva legislación obliga al sistema educativo a atender el contexto emocional y social de los alumnos para evitar el abandono escolar.

Acciones de inclusión obligatorias:

Apoyo especializado: las personas con discapacidad o necesidades específicas contarán con personal de apoyo técnico gratuito.

las personas con discapacidad o necesidades específicas contarán con personal de apoyo técnico gratuito. Educación socioemocional: los programas de estudio deberán incluir obligatoriamente el cuidado de la salud mental.

los programas de estudio deberán incluir obligatoriamente el cuidado de la salud mental. Gratuidad progresiva: se establece la ruta para la gratuidad en la educación superior conforme a los artículos 33 y 34 de la Constitución Estatal.

se establece la ruta para la gratuidad en la educación superior conforme a los artículos 33 y 34 de la Constitución Estatal. Combate a la desigualdad: la ley mandata asegurar que “nadie se quede a la mitad del camino” por falta de recursos o barreras físicas.

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