Ni Jalisco ni Nuevo León: este estado de México presenta iniciativa para unificar el cobro de multas en todo el país

El cobro de multas de tránsito podría cambiar en México gracias a una iniciativa impulsada desde el Estado de México. La propuesta busca establecer criterios más uniformes en la aplicación de sanciones, especialmente en zonas donde la movilidad rebasa los límites entre entidades.

El planteamiento es promovido desde el Congreso del Estado de México, donde se analizan ajustes para avanzar hacia un modelo más coordinado a nivel nacional.

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¿En qué consiste la iniciativa?

La propuesta contempla ordenar y concentrar la información relacionada con infracciones de tránsito mediante registros más claros a nivel municipal. Esto permitiría dar seguimiento a sanciones y detectar reincidencias de manera más eficiente.

Entre los puntos que se analizan destacan:

Establecer criterios similares para aplicar multas

Crear registros locales de infracciones

Dar seguimiento a conductores reincidentes

Además, el planteamiento no se limita únicamente a las multas, ya que también considera otros aspectos como el control de placas, tenencia y derechos vehiculares.

Multa de tránsito La formalización de la iniciativa busca la cooperación entre estados. (TVA)

¿Por qué buscan unificar las multas?

Actualmente, cada estado aplica sanciones con reglas distintas, lo que genera confusión entre conductores y dificultades para las autoridades. Este problema se vuelve más evidente en zonas metropolitanas, donde miles de automovilistas circulan diariamente entre entidades.

La falta de criterios uniformes también complica definir dónde deben pagarse las infracciones cuando un conductor comete una falta fuera de su estado de origen.

¿Qué papel tendrían otros estados?

Uno de los objetivos principales es lograr acuerdos con otras entidades del país. Para ello, se prevén reuniones entre congresos estatales con el fin de intercambiar prácticas y avanzar hacia una homologación normativa.

Este proceso permitiría fortalecer la coordinación entre estados vecinos y establecer reglas más claras para el cobro de multas y otros trámites vehiculares en todo el país.

¿Qué cambiaría para los conductores?

De avanzar la iniciativa del Edomex, los conductores podrían enfrentar un sistema más claro y consistente, con reglas similares sin importar la entidad en la que circulen. Esto facilitaría tanto el cumplimiento de obligaciones como la aplicación de sanciones.

El impulso de esta propuesta ocurre en la recta final del periodo legislativo, que concluye el próximo 15 de mayo, por lo que en las próximas semanas podrían definirse avances clave.

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