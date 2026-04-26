Todo lo que debes saber sobre la nueva extensión del tren y sus conexiones clave

Todo lo que debes saber sobre la nueva extensión del tren y sus conexiones clave | Gobierno de México

El Gobierno de México inauguró el Tren Felipe Ángeles, el cual conecta Buenavista -en la Ciudad de México (CDMX)- al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -en el Estado de México (Edomex)- este domingo 26 de abril.

Se trata de una extensión en la ruta establecida del Tren Suburbano que recorre de Cuautitlán, Edomex, a Buenavista en la capital del país.

Comunicado de Prensa: Inauguración del Tren "Felipe Ángeles" Buenavista-AIFA. pic.twitter.com/d7vrdECtsE — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) April 26, 2026

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Así es la ruta del Tren Felipe Ángeles

La nueva ruta, con la extensión de estaciones, será:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La loma

Teyahualco

Prados sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Conexiones del Tren Felipe Ángeles con CDMX y Edomex

Si quieres hacer conexión, ya sea para la CDMX o Edomex, conoce cómo conectará este nuevo transporte:

Conexión con el Tren Suburbano : conecta con las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafel, y Lechería; las únicas donde no hay conexión es con Tultitlán y Cuautitlán

: conecta con las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafel, y Lechería; Estación Buenavista : conexión con la Línea B del Metro CDMX , así como Líneas 1 y 4 del Metrobús CDMX

: conexión con la , así como Estación Fortuna : conexión con la Línea 6 del Metro CDMX

: conexión con la Estación Lechería : conexión con la Línea 2 del Mexibús en Edomex

: conexión con la en Edomex AIFA: conexión con la Línea 1A del Mexibús en Edomex y con el Aeropuerto Felipe Ángeles

¿Podrás llegar al AIFA en la noche? Horario del Tren Suburbano

El servicio será diferente de lunes a viernes, sábados y domingos:

Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas

Sábados: 06:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas

Entonces, no podrás llegar en la madrugada al AIFA con este nuevo transporte, ya que tendrás que adelantar tu llegada puesto que el último tren saldrá a las 23:00 horas de las bases; sin embargo, la autoridades aseguran que hablan con las aerolíneas para ajustar las operaciones.

Tarifa del Tren Felipe Ángeles al AIFA

Durante los primeros 30 días, el costo del viaje será de 45 pesos en la nueva ruta; no obstante, se trata de una promoción, luego darán a conocer la tarifa oficial. Incluso, en trayectos cortos, el precio es de 11.50 pesos.

Es importante mencionar que, a diferencia del Suburbano, al Felipe Ángeles sólo podrás ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) de la Ciudad de México.

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