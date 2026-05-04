Se registra tiroteo cerca de la Casa Blanca; resguardan a periodistas

Durante la tarde de este lunes se registró un tiroteo cerca de la Casa Blanca por lo que el Servicio Secreto de Estados Unidos trasladó a periodistas a la sala de prensa

Journalists were brought into the briefing room at the White House after reports of gunfire heard in streets surrounding the White House. pic.twitter.com/RJcFo8BvEv — Hiba Nasr (@HibaNasr) May 4, 2026

Periodistas indicaron que observaron agentes en los alrededores de la Casa Blanca.

Y unos minutos después el Servicio Secreto dio aconocer que sus agentes enfrentaron un tiroteo en el que se vieron involucrados policías en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence en Washington, D.C.

Una persona resultó herida de bala y se desconoce su estado de salud.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Sujeto intenta agredir a Trump en cena de corresponsales

Apenas la semana, un hombre armado abrió fuego en el hotel donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, lo que provocó que el presidente Donald Trump y su gabinete salieran antes de que el sospechoso fuera detenido .

En imágenes difundidas por medios estadunidenses se observa cuando los invitados a la cena en el Washington Hilton se cubren al oír disparos. Poco después, agentes del Servicio Secreto se apresuraron hacia Trump, escoltando al presidente fuera del salón de baile.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.