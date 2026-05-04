La razón por la que no se activó el alerta presidencial en celulares durante el sismo de hoy 4 de mayo

Este lunes 4 de mayo se vivió una mañana caótica, luego que se presentó un sismo de 5.6 grados de magnitud en Pinotepa Nacional, Oaxaca, mismo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, durante los protocolos de prevención ante el movimiento telúrico, los ciudadanos se dieron cuenta que no se activó la alerta presidencial en celulares, la cual se ha vuelto viral en redes sociales debido a la intensidad con la que suena.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

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¿Por qué no se activó la alerta presidencial?

De acuerdo a la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, la razón por la que no se activó el alertamiento fue porque el sistema se encontraba en mantenimiento debido a que el miércoles 6 de mayo será el Primer Simulacro Nacional 2026.

Sin embargo, garantizaron que el sistema ya se encuentra en funcionamiento por si ocurre otra emergencia como la de esta mañana.

“(...) al momento del sismo (...) la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026 (...) el sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, se pudo leer.

Primer Simulacro Nacional 2026: fecha y horario oficial

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Primer Simulacro Nacional se llevará a cabo el 6 de mayo a las 11 horas (tiempo del centro del país), por lo que llegarán alertas de un movimiento telúrico en Guerrero.

La alerta sísmica no sólo sonará en CDMX, sino que se activará en Puebla, Guerrero, Morelia, Oaxaca, Edomex, Morelos y Colima.

Además, se espera que el mensaje de la alerta presidencial llegue a más de 105 millones de usuarios de celular.

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