El Gobierno de Nuevo León reportó al menos tres casos de gusano barrenador en perros, además de cinco más en ganado bovino, por lo que comenzará una campaña para evitar que las larvas se propaguen.

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del Estado, Marco González, señaló que perros, gatos, hámsters y otras mascotas de sangre caliente son susceptibles de ser afectados por la plaga, y es hora de tomar medidas preventivas al respecto.

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Gusano barrenador en mascota

Hasta el momento se tiene el reporte de tres casos de gusano barrenador en perros, uno de estos es una mascota, es decir un animal doméstico.

Ante ello, el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario precisó que se enviará a todas las veterinarias de la entidad información para prevenir, detectar, atender y contener la plaga.

¿Cómo llega el gusano barrenador?

De acuerdo con las autoridades, el gusano barrenador no está llegando a Nuevo León por movilización del ganado, sino que la mosca vuela de estados vecinos que sí están afectados por la plaga.

Asimismo explicaron que ante el incremento estacional en las temperaturas ambientales, es parte del ciclo normal de la vida de la mosca del gusano barrenador.