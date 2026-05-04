En plena ola de calor, el mes de mayo comienza con cortes de agua programados en algunas ciudades de México. Estos cortes del suministro de agua potable son necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

Para que no te tomen por sorpresa, en adn Noticias, te tenemos la lista completa de los cortes de agua que ocurrirán este martes 5 de mayo y cuáles son las colonias que resultarán afectadas.

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Lista de colonias que no tienen agua en Tlaquepaque el 5 de mayo

De acuerdo con lo informado por el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), este martes 5 de mayo comenzarán las labores de limpieza y desinfección en el tanque Las Antenas, por lo que el servicio de agua potable será suspendido en algunas colonias del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Inicio de corte: Martes 5 de mayo , en punto de las 10:00 horas.

, en punto de las 10:00 horas. Fin del corte: Jueves 7 de mayo , a lo largo del día.

, a lo largo del día. Colonias afectadas: Cerro del Cuatro y El Refugio.

Lista de colonias que no tienen agua en Pachuca desde el 5 de mayo

Igualmente, en el estado de Hidalgo, algunas casas y negocios del municipio de Pachuca se quedarán sin suministro de agua potable hasta por tres días.

Al respecto, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que el corte de agua obedece a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura bajo tierra.

Específicamente, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la planta de bombeo Tezontle y se aprovechará la suspensión para efectuar labores de reparación en un tramo afectado que pertenece al acueducto Tizayuca, donde hay señales de una antigüedad y fugas.

Inicio de corte: Martes 5 de mayo, a las 00:00 horas

a las 00:00 horas Fin del corte: Se planea que los trabajos terminen el 6 de mayo a lo largo de la tarde.

Colonias afectadas: San Agustín Tlaxiaca, Santa Julia, La Loma, San Cayetano, Nopancalco, San Bartolo, La Unión Popular.

No obstante, la Caasim informó que una vez que terminen los trabajos, el suministro de agua se recuperará de manera paulatina con un plazo de hasta 96 horas, considerando los puntos más alejados.

Recomendaciones en caso de corte de agua

En plena ola de calor, es importante cuidar del agua, sobre todo, si tenemos un corte de agua en puerta.

Llena botes , tambos, cubetas o incluso la tina de baño con agua potable . Se sugiere reservar al menos un galón (aprox. 3.8 litros) por persona al día.

, tambos, o incluso la tina de baño con . Se sugiere reservar al menos un galón (aprox. 3.8 litros) por persona al día. Lava toda la ropa sucia días antes para no tener que usar la lavadora durante el corte.

Destina el agua almacenada estrictamente para beber, cocinar e higiene básica.

Puedes reutilizar el agua de la ducha o del lavado de verduras para el inodoro.

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