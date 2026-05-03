La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el primer caso de gusano barrenador en humanos, tras el contagio de un paciente originario de Antiguo Morelos, quien padece diabetes.

De acuerdo con medios locales, este primer caso de miasis por gusano barrenador, identificado como Cochliomyia hominivorax, se registró en un hombre de aproximadamente 51 años, quien tenía una úlcera crónica asociada con la diabetes, lo que permitió que la mosca depositara sus huevecillos, de los que emergieron larvas y obligaron a una cirugía inmediata.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el estado de salud del paciente?

El diagnóstico fue validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) el pasado 28 de abril. Esto después de que el hombre fuera ingresado al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar en Ciudad Mante y se enviaran muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas para su confirmación.

Tras la cirugía, el paciente fue dado de alta y actualmente se encuentra en su hogar, con mejorías, estable y buen estado de salud.

¿Qué estados registran más casos de gusano barrenador en humanos?

Según el Panorama Epidemiológico de Miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano, Chiapas es la entidad que mayor número de casos reporta, con 120, seguido de Yucatán, 23; Oaxaca, 20; Veracruz 14; Guerrero 12; Quintana Roo 12; Campeche 8; Tabasco 8; Puebla 5; San Luis Potosí 3; Estado de México 2 y Michoacán 2.

Los adultos mayores de 60 años concentran el 61% de casos confirmados, pero la edad promedio es de 54 años. Del total de contagios, el 68% vive en el campo, mientras que el 32 % entre la población urbana.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.