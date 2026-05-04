Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió a México hoy lunes 4 de mayo, comienzo de semana y de acuerdo con elementos de Protección Civil, el temblor pudo sentirse sobre todo en Oaxaca, Puebla y Ciudad de México (CDMX).

Como en cada sismo considerado “moderado” y “leve”, el humor mexicano no perdonó y en las redes sociales se compartieron varios memes.

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¿Cuáles son los mejores memes tras el sismo?

Nada como oír la alerta sísmica para terminar de despertar en Lunes 🥹 #Sismo pic.twitter.com/bxOMIqqY8I — Qoo (@LuisDayo_) May 4, 2026

Yo quieta pensando si está temblando o me fue mareo por aún no haber desayunado #Sismo #TenemosSismo #AlertaSismica pic.twitter.com/nkpptJh6Q9 — Alex 🪩✨ (@Alex_seee) May 4, 2026

Ya me salí, ya con un carajo, buen día para sismo, como no estaba estresada de por sí 😩😩😩😩 #sismo pic.twitter.com/mx1Y9eCwiW — 𝕋𝕒𝕟𝕚𝕒 ~ ☁️🤍 (@TaniaDianxia) May 4, 2026

😱Aquí en la Trabajación y llega la Alerta de Sismo...



Y precisamente me agarró Desayunando 🤣#Sismo #Temblor pic.twitter.com/OWxFoV7YaV — 𝕌𝕟 𝕜𝕒𝕔𝕙𝕠 𝕕𝕖 𝕃𝕚𝕓𝕖𝕣𝕥𝕒𝕕 (@kachoman1) May 4, 2026

#SISMO #TEMBLOR



AHORA SI NO FUEEEE UNA BROMA PUNKKKK AMONOS ALV! pic.twitter.com/4togdCF170 — D i e g o (@_diegoestpa_) May 4, 2026

¿Qué se sabe del sismo hoy?

Poco antes de las 9:30 de la mañana, un sismo se registró en Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que conmocionó a miles de mexicanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), junto a autoridades estatales, activó protocolos de revisión para descartar cualquier anomalía que pusiera en riesgo la seguridad de las personas.

Después de varios minutos, las autoridades descartaron personas lesionadas y daños o afectaciones relevantes tras el sismo.

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