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Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca sorprende a la CDMX hoy; activan alerta sísmica
/México/Nota

Redes no perdonan memes por el sismo de hoy 4 de mayo

El humor mexicano se hizo presente a través de memes después del sismo en México.

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió a México hoy lunes 4 de mayo, comienzo de semana y de acuerdo con elementos de Protección Civil, el temblor pudo sentirse sobre todo en Oaxaca, Puebla y Ciudad de México (CDMX).

Como en cada sismo considerado “moderado” y “leve”, el humor mexicano no perdonó y en las redes sociales se compartieron varios memes.

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¿Cuáles son los mejores memes tras el sismo?

¿Qué se sabe del sismo hoy?

Poco antes de las 9:30 de la mañana, un sismo se registró en Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que conmocionó a miles de mexicanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), junto a autoridades estatales, activó protocolos de revisión para descartar cualquier anomalía que pusiera en riesgo la seguridad de las personas.

Después de varios minutos, las autoridades descartaron personas lesionadas y daños o afectaciones relevantes tras el sismo.

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