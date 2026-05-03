Reparto de utilidades 2026 en Guanajuato: a quiénes les corresponde este pago y dónde reclamarlo

La PROFEDET activó el protocolo de vigilancia para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en Guanajuato, derecho constitucional que obliga a empleadores a repartir las ganancias del ejercicio fiscal anterior.

Conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas y patrones que generaron utilidades netas superiores a 300 mil pesos deben realizar el depósito a su personal. El incumplimiento de esta obligación fiscal y laboral derivará en multas ejecutadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las cuales pueden alcanzar los 586,550 pesos por cada trabajador afectado durante este 2026.

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¿Cuál es la fecha límite para recibir las utilidades en Guanajuato?

El calendario oficial de la PROFEDET establece dos plazos definitivos según la naturaleza jurídica del empleador. El periodo de pago se activa exactamente 60 días después de que la entidad realizó su declaración anual de impuestos.

Empresas (personas morales): el periodo de entrega comprende del 1 de abril al 30 de mayo de 2026.

el periodo de entrega comprende del 1 de abril al 30 de mayo de 2026. Patrones (personas físicas): el plazo legal inicia el 1 de mayo y concluye el 29 de junio de 2026.

fecha límite utilidades Recuerda que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

(Reuters)

¿Qué trabajadores tienen derecho al pago de utilidades este año?

La Ley Federal del Trabajo define criterios específicos para los beneficiarios en Guanajuato. No es necesario estar activo en la empresa actualmente para reclamar el pago, siempre que se cumplan las condiciones del año fiscal previo.

Personas con derecho al cobro:

Trabajadores de base y eventuales que laboraron al menos 60 días durante 2025.

durante 2025. Madres y padres en periodos de licencia por maternidad o paternidad.

Empleados con incapacidad temporal por riesgos de trabajo.

Excluidos: directores, administradores y gerentes generales no participan en el reparto.

Conoce las #bases_legales y las #implicaciones_fiscales del reparto de utilidades para el #cálculo de la #PTU. Obtén los conocimientos legales y fiscales para cumplir con el pago de la #Participación de los #Trabajadores en las #Utilidades al determinar las bases y realizar el… pic.twitter.com/AoKn1ub132 — Colegio de Contadores Públicos de México (@colegiocpmexico) April 26, 2026

¿Dónde denunciar si no me pagaron mis utilidades en Guanajuato?

Si la empresa o patrón excedió la fecha límite, la PROFEDET ofrece asesoría gratuita y representación legal en sus centros de atención en el estado. El trabajador dispone de hasta un año para formalizar su queja.

Centros de atención en Guanajuato:

León: Oficina en Plaza Galerías Las Torres, Boulevard Juan Alonso de Torres No. 1315. Tel: 4776894133.

Oficina en Plaza Galerías Las Torres, Boulevard Juan Alonso de Torres No. 1315. Tel: 4776894133. Guanajuato Capital (Marfil): Oficina alterna en Caminero 2-1er Piso, Col. Burócrata. Tel: 4737331310.

¿Qué requisitos se necesitan para el reclamo de PTU 2026 en Guanajuato?

Verificar días laborados: haber trabajado un mínimo de 60 días en la misma empresa durante el ejercicio fiscal anterior.

haber trabajado un mínimo de en la misma empresa durante el ejercicio fiscal anterior. Confirmar utilidad del patrón: el empleador debe haber declarado ganancias anuales superiores a los 300,000 pesos .

el empleador debe haber declarado ganancias anuales superiores a los . Presentar queja: acudir a la PROFEDET con recibos de nómina o contrato laboral tras vencer los plazos de mayo o junio.

acudir a la con recibos de nómina o contrato laboral tras vencer los plazos de mayo o junio. Fecha límite: tienes hasta mayo de 2027 para reclamar el pago correspondiente a este ciclo.

tienes hasta para reclamar el pago correspondiente a este ciclo. La asesoría y el proceso de conciliación son totalmente gratuitos.

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