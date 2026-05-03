Hacienda inicia mayo con opciones de trabajo; abren vacantes con salario de más de 31 mil pesos

Ya inició mayo y hay trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que es tu oportunidad para aplicar y entrar a la Administración Pública Federal.

La dependencia publicó las vacantes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene puestos con salarios que superan los 31 mil pesos.

Así que si te interesa alguno de ellos, conoce los requisitos y las fechas en que debes registrarte.

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🗓️ 30 de abril

⏰ 13:30 horas

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Vacantes en Hacienda: cargos, salarios y requisitos

Jefe del Departamento de Seguimiento Técnico y Administrativo

Salario: 38 mil 309 pesos mensuales

Perteneciente a la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Ciudad de México (CDMX)

Solicitan licenciatura o pasantía en Administración, Ciencias Políticas, Contaduría y Economía

Experiencia de dos años en Administración, Contabilidad, Economía o Administración Pública

Puesto en el Departamento de Control y Seguimiento de Egresos “B2″

Salario de 35 mil 429 pesos mensuales

Perteneciente a la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Ciudad de México (CDMX)

Solicitan licenciatura o pasantía en Contaduría y Economía

Experiencia de dos años en Contabilidad, Economía o Ciencia de los Ordenadores

Puesto en el Departamento de Control de Solicitudes de Información

Salario de 31 mil 128 pesos

Perteneciente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Egresos en la Ciudad de México (CDMX)

Solicitan licenciatura o pasantía en Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Computación, Informática o Contaduría

Experiencia de un año en Administración, Política Fiscal y Hacienda Pública, Contabilidad, Organización de Empresas, Economía, Derechos o Administración Pública

Calendario oficial para aplicar a las vacantes de la Secretaría de Hacienda

En caso de que quieras aplicar, entonces debes de apegarte a estas fechas y hacerlo únicamente en la plataforma TrabajaEn:

Registro a las vacantes : del 29 de abril al 14 de mayo de 2026

: del 29 de abril al 14 de mayo de 2026 Examen de conocimiento técnico y generales : del 15 de mayo al 27 de julio de 2026

: del 15 de mayo al 27 de julio de 2026 Entrevista y publicación de resultados: del 15 de mayo al 27 de julio de 2026

De acuerdo a las autoridades, las fechas podrían cambiar, ya que dependen del número de personas que apliquen a la vacante.

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