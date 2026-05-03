Hacienda inicia mayo con opciones de trabajo; abren vacantes con salario de más de 31 mil pesos

Ya inició mayo y hay trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que es tu oportunidad para aplicar y entrar a la Administración Pública Federal.
La dependencia publicó las vacantes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene puestos con salarios que superan los 31 mil pesos.
Así que si te interesa alguno de ellos, conoce los requisitos y las fechas en que debes registrarte.
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Vacantes en Hacienda: cargos, salarios y requisitos
Jefe del Departamento de Seguimiento Técnico y Administrativo
- Salario: 38 mil 309 pesos mensuales
- Perteneciente a la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Ciudad de México (CDMX)
- Solicitan licenciatura o pasantía en Administración, Ciencias Políticas, Contaduría y Economía
- Experiencia de dos años en Administración, Contabilidad, Economía o Administración Pública
Puesto en el Departamento de Control y Seguimiento de Egresos “B2″
- Salario de 35 mil 429 pesos mensuales
- Perteneciente a la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Ciudad de México (CDMX)
- Solicitan licenciatura o pasantía en Contaduría y Economía
- Experiencia de dos años en Contabilidad, Economía o Ciencia de los Ordenadores
Puesto en el Departamento de Control de Solicitudes de Información
- Salario de 31 mil 128 pesos
- Perteneciente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Egresos en la Ciudad de México (CDMX)
- Solicitan licenciatura o pasantía en Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Computación, Informática o Contaduría
- Experiencia de un año en Administración, Política Fiscal y Hacienda Pública, Contabilidad, Organización de Empresas, Economía, Derechos o Administración Pública
Calendario oficial para aplicar a las vacantes de la Secretaría de Hacienda
En caso de que quieras aplicar, entonces debes de apegarte a estas fechas y hacerlo únicamente en la plataforma TrabajaEn:
- Registro a las vacantes: del 29 de abril al 14 de mayo de 2026
- Examen de conocimiento técnico y generales: del 15 de mayo al 27 de julio de 2026
- Entrevista y publicación de resultados: del 15 de mayo al 27 de julio de 2026
De acuerdo a las autoridades, las fechas podrían cambiar, ya que dependen del número de personas que apliquen a la vacante.
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