Ni Monclova ni Ciudad Acuña: las ciudades de Coahuila elegidas entre las más seguras de todo México

Pese a la alta percepción de inseguridad que se vive en México, 3 ciudades del estado de Coahuila lograron destacar por ofrecer condiciones más estables para sus habitantes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Piedras Negras, Saltillo y Torreón se posicionaron entre las mejor evaluadas en seguridad, superando a municipios como Monclova o Ciudad Acuña.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ciudades de Coahuila destacan por su seguridad?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Piedras Negras se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, mientras que Saltillo ocupa la cuarta posición y se mantiene como la capital más segura. Por su parte, Torreón se coloca en el sexto sitio, consolidando la presencia del estado en los primeros lugares.

Este resultado destaca aún más si se considera que tres ciudades coahuilenses lograron posicionarse dentro del top 6 nacional, algo poco común frente a otras entidades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 67.2%

🚹 54.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/1H3F6QwN6H — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 24, 2026

¿Qué mide la encuesta del INEGI?

La ENSU del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se enfoca en conocer cómo perciben los ciudadanos la seguridad en su entorno.

Es decir, no mide directamente los delitos, sino la sensación de seguridad en espacios públicos, transporte y actividades cotidianas. En ese sentido, refleja la experiencia diaria de la población.

A nivel nacional, más del 60% de las personas considera inseguro vivir en su ciudad, lo que hace que los resultados de estas ciudades resalten aún más.

¿Por qué estas ciudades están mejor evaluadas?

De acuerdo con autoridades estatales, detrás de estos resultados hay una combinación de factores, entre ellos la coordinación entre distintos niveles de gobierno, así como el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.

Según lo informado, también se han impulsado estrategias centradas en prevención, cercanía con la ciudadanía, uso de inteligencia y capacidad operativa, lo que ha permitido mejorar la percepción en distintas regiones.

Además, este desempeño coloca a Coahuila en una posición destacada frente a otros estados que también suelen figurar en rankings de seguridad, como Yucatán o Baja California Sur.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.