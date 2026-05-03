Incendios y balaceras durante la madruga en dos alcaldías: Accidentes en CDMX y carreteras de México hoy 3 de mayo

Es domingo, pero los accidentes no paran en las carreteras o autopistas de todo el país, así como en las calles de la Ciudad de México (CDMX).
La capital no solo vivió accidentes y es que durante la madruga y primeras horas del día se vivieron incendios, fuertes choques y percances viales que ya complican la circulación este domingo 3 de mayo.
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Accidentes en CDMX hoy domingo
Si tienes planeado salir de tu casa, toma en cuenta los siguientes accidentes que ya retrasan la movilidad este día:
- 08:00 horas: presencia de manifestantes en el Ángel de la Independencia
- 07:05: accidente vehicular en avenida Insurgentes, a la altura de avenida Álvaro Obregón, alcaldía Cuauhtémoc
- 07:00 horas: incendio en calle Ayle y Canal, en la colonia La Carbonera, alcaldía La Magdalena Conteras; bomberos sofocaron el fuego y paramédicos atendieron a vecinos
- 5:57 horas: percance vehicular en avenida José Antonio Vasconcelos, a la altura de Gobernador Gregorio V. Gelati, alcaldía Miguel Hidalgo
- 05:45 horas: choque en Iztacalco: conductor perdió el control sobre Calzada de la Viga y derribó al menos dos postes; fue detenido
- 05: 30 horas: balacera en fiesta sonidera en la alcaldía Venustiano Carranza deja 11 personas lesionada; detienen a sujeto con arma de fuego
Accidentes en carreteras de México este 3 de mayo
En tanto, estos son los accidentes que afectan las principales vías de conexión en el país:
- 08.36 horas: accidente en la autopista Ciudad Obregón-Guaymas, Sonora
- 08:25 horas: cierre a la circulación por labores de limpieza tras accidente en la autopista La Carnonera-Puerto México
- 07:20 horas: volcadura en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del Camino a Santiago, alcaldía Xochimilco
- 06:40 horas: concentración de manifestantes en la carreteras México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa
- 04:13 horas: accidente vial en la carretera federal México-Toluca y Santa Rica, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa
Ahora que sabes cómo van las vías en el país y en la capital, sal con tiempo para que puedas disfrutar de este domingo.
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