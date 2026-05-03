Incendios y balaceras durante la madruga en dos alcaldías: Accidentes en CDMX y carreteras de México hoy 3 de mayo

Es domingo, pero los accidentes no paran en las carreteras o autopistas de todo el país, así como en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

La capital no solo vivió accidentes y es que durante la madruga y primeras horas del día se vivieron incendios, fuertes choques y percances viales que ya complican la circulación este domingo 3 de mayo.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen a laborar por volcadura en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Av. del Taller. pic.twitter.com/rOqIrxK2bm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 3, 2026

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Accidentes en CDMX hoy domingo

Si tienes planeado salir de tu casa, toma en cuenta los siguientes accidentes que ya retrasan la movilidad este día:

08:00 horas: presencia de manifestantes en el Ángel de la Independencia

de la Independencia 07:05: accidente vehicular en avenida Insurgentes , a la altura de avenida Álvaro Obregón, alcaldía Cuauhtémoc

, a la altura de avenida Álvaro Obregón, alcaldía Cuauhtémoc 07:00 horas: incendio en calle Ayle y Canal , en la colonia La Carbonera, alcaldía La Magdalena Conteras; bomberos sofocaron el fuego y paramédicos atendieron a vecinos

, en la colonia La Carbonera, alcaldía La Magdalena Conteras; bomberos sofocaron el fuego y paramédicos atendieron a vecinos 5:57 horas : percance vehicular en avenida José Antonio Vasconcelos , a la altura de Gobernador Gregorio V. Gelati, alcaldía Miguel Hidalgo

, a la altura de Gobernador Gregorio V. Gelati, alcaldía Miguel Hidalgo 05:45 horas: choque en Iztacalco: conductor perdió el control sobre Calzada de la Viga y derribó al menos dos postes; fue detenido

sobre Calzada de la Viga y derribó al menos dos postes; fue detenido 05: 30 horas: balacera en fiesta sonidera en la alcaldía Venustiano Carranza deja 11 personas lesionada; detienen a sujeto con arma de fuego

Accidentes en carreteras de México este 3 de mayo

En tanto, estos son los accidentes que afectan las principales vías de conexión en el país:

08.36 horas: accidente en la autopista Ciudad Obregón-Guaymas, Sonora

Sonora 08:25 horas: cierre a la circulación por labores de limpieza tras accidente en la autopista La Carnonera-Puerto México

07:20 horas: volcadura en la carretera federal México-Cuernavaca , a la altura del Camino a Santiago, alcaldía Xochimilco

, a la altura del Camino a Santiago, alcaldía Xochimilco 06:40 horas: concentración de manifestantes en la carreteras México-Toluca , colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa

, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa 04:13 horas: accidente vial en la carretera federal México-Toluca y Santa Rica, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa

Ahora que sabes cómo van las vías en el país y en la capital, sal con tiempo para que puedas disfrutar de este domingo.

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