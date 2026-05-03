Adiós a las tragedias por “sueros vitaminados” en Aguascalientes: el proyecto de ley que daría un giro radical al sistema de salud del estado

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, los legisladores avanzaron con reformas orientadas a fortalecer el marco jurídico estatal en materia de disciplina financiera, movilidad incluyente y desarrollo agropecuario, entre otros. En el apartado de asuntos generales, 12 legisladoras y legisladores presentaron iniciativas, Puntos de Acuerdo y posicionamientos.

Una de las propuestas fue la de la diputada Arlette Muñoz, quien presentó una iniciativa que busca regular los presuntos servicios de salud vinculados a la aplicación de "sueros vitaminados“.

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¿Por qué son peligrosos los “sueros vitaminados” sin regulación?

La ausencia de un marco normativo específico para este tipo de servicios ha permitido que se ofrezcan al margen del sistema de salud formal.

El caso de Sonora, donde pacientes perdieron la vida tras someterse a este tipo de intervenciones médicas, dejó en evidencia las consecuencias fatales que puede tener esta falta de regulación.

¿Cuál es la propuesta para hacer frente al problema de los “sueros vitaminados” en Aguascalientes?

Frente a las muertes registradas en Sonora y con el objetivo de evitar tragedias similares en Aguascalientes, la diputada Muñoz presentó una iniciativa que busca regular los presuntos servicios de salud que ofrecen este tipo de intervenciones médicas.

Concretamente, la propuesta de la legisladora plantea establecer lineamientos claros tanto para quienes ofrecen estos servicios como para quienes desean adquirirlos, con el objetivo central de prevenir daños fatales en pacientes en este estado.

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