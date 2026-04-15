La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena a Grupo Xcaret retirar de su publicidad el uso de elementos de la cultura maya ha generado debate sobre la apropiación cultural, legalidad y el impacto económico en el sector turístico.

La decisión, aprobada por mayoría de 7 votos contra 2 el pasado 26 de marzo de 2026, revocó una suspensión que permitía a la empresa continuar utilizando símbolos, imágenes y representaciones mayas en su promoción comercial. El fallo establece que el patrimonio cultural indígena es un bien colectivo cuya protección está por encima de intereses privados.

El conflicto se originó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunció ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) el uso indebido de elementos culturales por parte de Xcaret con fines publicitarios. Aunque en 2023 ambas partes alcanzaron un acuerdo, que incluyó un pago aproximado de 15 millones de pesos, y se retiró la denuncia, el proceso continuó de oficio.

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La Corte determinó que dicho consejo no cuenta con representación legítima de todo el pueblo maya, compuesto por más de mil comunidades en la península de Yucatán, por lo que no puede autorizar de manera general el uso de ese patrimonio.

Derivado de esta situación, Grupo Xcaret deberá retirar de inmediato cualquier referencia a la cultura maya en anuncios, campañas, redes sociales, sitios web y materiales promocionales, mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. Cabe destacar que la resolución no obliga a modificar espectáculos, atracciones o experiencias dentro de los parques, que podrán seguir operando con normalidad.

¿Sector público sí, pero privado no?

El fallo ha generado críticas desde distintos sectores, que acusan una aplicación selectiva de criterios sobre el uso de símbolos indígenas.

Mientras empresas privadas enfrentan sanciones o restricciones, instancias gubernamentales y funcionarios utilizan libremente indumentaria y símbolos indígenas en eventos públicos. Tal es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la “Corte de acordeón”.

Otro ejemplo es el de Topo Chico, quien tiene prohibido usar la imagen de una indígena recogiendo agua.

Riesgos para inversión y turismo

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtió que esta decisión podrían generar incertidumbre jurídica y afectar inversiones en el sector, especialmente en proyectos que promueven la difusión cultural como parte de la experiencia turística.

El sector turístico teme que estas medidas desincentiven iniciativas que buscan proyectar la riqueza cultural de México a nivel internacional, afectando la competitividad del país frente a otros destinos.

¿Qué dice Xcaret?

La empresa informó que respetará la resolución judicial y retirará los elementos señalados de su publicidad. Sin embargo, adelantó que continuará su defensa legal en el juicio de fondo.

Asimismo reiteró su compromiso de mantener el diálogo y la colaboración con comunidades mayas.

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