La UNAM suma tecnología clave para anticipar contingencia ambiental en la CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió un equipo científico de última generación que podría ayudar a comprender mejor la contingencia ambiental en CDMX. El sistema PEGASUS BTX fue entregado temporalmente por la empresa LECO México al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

Esta tecnología permitirá analizar con mayor precisión los compuestos químicos presentes en el aire. Los investigadores consideran que el nuevo instrumento puede aportar datos clave para entender cómo se generan los contaminantes que provocan episodios de mala calidad del aire en la capital del país.

El PEGASUS BTX es un sistema especializado en analizar mezclas químicas complejas en el aire, donado temporalmente por la empresa LECO México.|UNAM

¿Qué es el PEGASUS BTX?

El PEGASUS BTX es un sistema especializado que analiza mezclas químicas complejas presentes en el aire. Su tecnología permite detectar miles de compuestos que normalmente pasan desapercibidos en estudios convencionales.

Entre sus principales capacidades destacan:



Identificación de contaminantes atmosféricos

Detección de sustancias en concentraciones mínimas

Análisis detallado de compuestos orgánicos

Este tipo de análisis resulta clave para estudiar los contaminantes que participan en episodios de contingencia ambiental en CDMX.

¿Cómo funciona?

El equipo utiliza una técnica avanzada conocida como Cromatografía de Gases Bidimensional (GCxGC). Este método separa y analiza múltiples sustancias químicas dentro de una misma muestra de aire.

Según el investigador Omar Amador Muñoz, responsable del Laboratorio de Especialización Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos, el sistema puede mejorar hasta 10 veces la capacidad de detección frente a instrumentos convencionales.

Entre sus funciones clave destacan:



Separación precisa de compuestos atmosféricos

Análisis de interacciones químicas en la atmósfera

Resultados más rápidos y confiables

Beneficios para la comunidad científica y la UNAM

La incorporación del PEGASUS BTX fortalece las capacidades de investigación del ICAyCC. Para el director del instituto, Michel Grutter de la Mora, el sistema permite generar datos más confiables y mejorar la reproducibilidad de los estudios científicos.

Además, el equipo impulsa la formación de nuevos especialistas en áreas clave. Entre los beneficios destacan:



Mayor interacción entre estudiantes e investigadores

Apoyo a proyectos de maestría y doctorado

Desarrollo de nuevas metodologías científicas

¿Cómo impacta en la sociedad y el medio ambiente?

El avance tecnológico no solo beneficia a la investigación científica. También puede ayudar a comprender mejor los cambios en la composición del aire provocados por emisiones industriales, urbanas o naturales.

Esto podría traducirse en información más precisa para detectar contaminantes que afectan la salud respiratoria y el clima. Entre los posibles impactos destacan:



Mejor diagnóstico de contaminación urbana

Datos para políticas ambientales más efectivas

Desarrollo de productos seguros en industrias como alimentos o cosméticos