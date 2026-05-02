Es ley en Jalisco y pocos lo saben: el requisito obligatorio de dos horas que debes cumplir para casarte

Si quieres casarte en Jalisco debes tener en cuenta cuáles son los requisitos a cumplir antes de contraer matrimonio. Aunque pocos lo saben, además de presentar la documentación pertinente, los novios deben completar un requisito obligatorio que demanda dos horas.

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¿Qué exige Jalisco para contraer matrimonio en el estado?

Actualmente no basta solo con presentar los documentos de identidad para casarse. El Código Civil de Jalisco, en su artículo 267-Bis exige que todas las parejas contrayentes acrediten haber completado un curso prematrimonial con una duración mínima de dos horas.

Este curso no es optativo ni una simple recomendación: es un requisito legal sin el cual el trámite matrimonial no puede avanzar. Antes de la formalización del matrimonio, los contrayentes deben acreditar ante la o el Oficial del Registro Civil haber recibido el curso prematrimonial.

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¿Quién imparte el curso prematrimonial obligatorio en Jalisco?

Según el mismo artículo 267-Bis, el curso es diseñado e impartido por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco). Esto significa que no cualquier institución o particular puede avalar esta formación: debe provenir del organismo oficial establecido por la ley.

En cuanto al contenido del curso, la ley es clara y detalla que “versará sobre los derechos y obligaciones que se contraen con el vínculo del matrimonio” de acuerdo a los capítulos correspondientes del Código Civil de Jalisco y “deberá contener un apartado sobre la igualdad y la equidad de género, así como de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de violencia familiar y de género”.

El espíritu del artículo 267-Bis es que las parejas lleguen al matrimonio con información clara sobre lo que implica legalmente esa decisión.

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