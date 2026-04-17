Modelos climáticos advierten que El Niño 2026 tiene alta probabilidad de ser intenso, con efectos directos en México y otras regiones.

Modelos climáticos advierten que El Niño 2026 tiene alta probabilidad de ser intenso, con efectos directos en México y otras regiones. | Getty Images

El fenómeno de “El Niño 2026″ comienza a generar preocupación a nivel mundial tras mostrar señales claras en el Océano Pacífico. De acuerdo con el Centro de Predicciones Climáticas de NOAA, el calentamiento sostenido durante 5 meses apunta a un posible evento extremo.

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Aunque actualmente el planeta se encuentra en una fase neutral tras La Niña, expertos advierten que esta “aparente calma” podría cambiar pronto. La evolución del sistema climático sugiere un escenario con impactos relevantes en México y otras regiones.

¿Qué es El Niño y por qué ahora?

Según el ENSO, El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Esto altera los patrones de viento y lluvia en distintas partes del mundo.

Su relevancia actual radica en la intensidad del calentamiento detectado, donde los especialistas señalan que podría amplificar los efectos del cambio climático, con consecuencias más marcadas en varias regiones.

¿Qué está pasando en el Pacífico?

El aumento de temperatura bajo la superficie del océano ha sido constante durante 5 meses, y ese calor se desplaza hacia el este, lo que suele anticipar la formación de El Niño.

Además, se han registrado vientos del oeste más fuertes, un factor que puede intensificar el fenómeno y acelerar su desarrollo en los próximos meses.

La Niña se fue… ¿y ahora qué?

La reciente salida de La Niña ha dejado al sistema climático en fase neutral. Este periodo suele ser de transición antes de un nuevo evento.

Los expertos describen esta etapa como “una pausa engañosa” que, en muchos casos, precede a fenómenos intensos como El Niño, lo que eleva la vigilancia global.

Las cifras que nos mantienen alerta

61 % de probabilidad de formación entre mayo y julio de 2026

80 % de posibilidad de transición antes de junio

25 % de probabilidad de que sea muy fuerte

Posible superación de +2.0 °C en anomalía térmica

Su interpretación sugiere un evento con potencial de romper récords históricos.

¿Por qué nos debe preocupar?

El impacto de El Niño no es uniforme. Puede generar sequías en algunas regiones y lluvias intensas en otras, lo que afecta directamente la vida diaria.

En México, estos cambios influyen en la disponibilidad de agua, la agricultura y la frecuencia de fenómenos extremos cuyos efectos impactan económica y socialmente.

¿Qué impactos podría traer?

Daños en cultivos y menor producción de alimentos

Incremento de incendios forestales

Huracanes más intensos y frecuentes

Alteraciones en lluvias y temperaturas

¿Qué tan fuerte podría ser y cuánto durará?

Probabilidad de 1 en 4 de ser muy intenso

Posible duración hasta finales de 2026

Impacto en ambos hemisferios

Tiene el riesgo de romper récords de más de 150 años y los modelos coinciden en un escenario relevante. La evolución durante el verano será clave para confirmar su magnitud.

¿Qué hacemos ahora?

Seguir reportes oficiales como NOAA

Revisar pronósticos locales en México

Prepararse para cambios en clima

Mantenerse informado ante actualizaciones

El próximo informe oficial se publicará el 14 de mayo.