En pleno puente vacacional, volcadura de autobús deja decenas de pasajeros muertos y heridos en Nayarit

La tragedia alcanzó a Nayarit. Este viernes, en el comienzo del puente vacacional para miles de mexicanos, se registró la volcadura de un autobús turístico que dejó 11 pasajeros muertos.

Por el Día del Trabajo, muchas personas aprovecharon para partir a otras entidades a visitar a familiares, lo que genera que los riesgos aumenten en carreteras

En este contexto, la tarde se tornó trágica cuando un autobús turístico procedente del estado de Jalisco, se salió de la carretera y volcó cerca de la localidad de Amatlán de Cañas, según informó el gobierno estatal de Nayarit.

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De acuerdo con las autoridades, los pasajeros se dirigían a un centro recreativo en Nayarit. Equipos de emergencia de Nayarit y Jalisco acudieron al lugar, cerrando la carretera para realizar labores de rescate e investigar las causas del accidente, cerca del autobús volcado y cubierto de lodo.

Los accidentes de autobús en las carreteras son frecuentes sobre todo en fechas festivas. En septiembre, al menos 10 personas murieron y 61 resultaron heridas en Atlacomulco en el Estado de México cuando un tren de carga chocó contra un autobús de pasajeros de dos pisos. En febrero de 2025, más de 40 personas murieron en el sur de México cuando un autobús que viajaba de Cancún a Tabasco chocó contra un camión y se incendió.

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